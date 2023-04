Frankfurter Straßennamen : Mahsa Amini statt Raimund?

Die Raimundstraße ist belagert. Schon seit Monaten versammeln sich Aktivisten gegenüber dem Generalkonsulat der Islamischen Republik Iran, um gegen das Mullah-Regime in Teheran und seine Repräsentanten in dem imposant auftrumpfenden Kastenbau mit der Adresse Raimundstraße 90 zu protestieren. Erst waren es Hungerstreikende, nun ist es eine Mahnwache, die eine beharrliche Gruppe Frankfurter mit iranischen Wurzeln rund um die Uhr aufrechterhält.

Sie sind Sympathisanten der jüngsten Protestbewegung in Iran, die mit dem Tod der jungen Jina Mahsa Amini nach Schlägen durch die Polizei am 16. September 2022 ihren Anfang nahm. Amini soll ihr Kopftuch nachlässig getragen haben. Der mutige Auftritt vieler Frauen, die seither in Teheran, Ghom oder Maschhad ohne das vorgeschriebene Kopftuch auf die Straßen gehen und für mehr Freiheit in ihrer Heimat demonstrieren, hat in vielen Ländern der Welt Bewunderung und Solidarität geweckt. Daher fand der Vorschlag der Demonstranten von der Raimundstraße im zuständigen Ortsbeirat 9 Gehör, die Häuserreihe, in der auch das Generalkonsulat steht, in Mahsa-Amini-Straße umzubenennen. Denn gemäß dem Leitfaden zur Straßenbenennung sind Ortsbeiräte für Umbenennungen zuständig.

Umbenennungen grundsätzlich unzulässig

Schon am 8. Dezember 2022 stimmte das Gremium über einen Antrag der Grünen ab, Mahsa Amini als Symbolfigur für den demokratischen Widerstand in Iran in die Vorschlagsliste der Straßennamen aufzunehmen. Dies wäre der erste Schritt zu einer Umbenennung gewesen. Doch diesen Antrag lehnten CDU, FDP und SPD mit einer Stimme Mehrheit im Ortsbeirat Dornbusch ab. Allerdings könne der Vorschlag ein zweites Mal eingebracht werden, heißt es aus dem Büro der Stadtverordnetenversammlung.

Doch das erscheint wenig erfolgversprechend: In dem öffentlichen Leitfaden zur Straßenbenennung heißt es, dass Personen als Namenspatrone bevorzugt werden, die einen Bezug zu Frankfurt haben. Und sie müssen bereits drei Jahre tot sein. Umbenennungen seien grundsätzlich unzulässig, da sie zu Belastungen der Anlieger führen können. Für die 1500 Personen, die entlang der Raimundstraße wohnen, würde sich das wie ein Umzug ohne Möbeltransport anfühlen: Bei allen Banken, Vereinen, Versicherungen und Verlagen müssten sie sich ummelden. Die Kosten, die bei der Neuausstellung von Ausweisen, Pässen oder Autozulassungen entstehen, übernimmt in solchen Fällen die Stadt. Zeit und Mühe müssen die Bürger aufbringen.

Ferner heißt es, dass auf den Erhalt historischer Straßennamen besonders zu achten sei, es sei denn, der Namens­pa­tron würde nun historisch anders bewertet werden. Die Affären des 1836 verstorbenen österreichischen Schauspielers und Dramatikers Ferdinand Raimund, nach dem die Straße im Dornbusch benannt ist, hatte ihm zwar 1828 ein Polizeiprotokoll eingebrockt, das seine „charakterliche Eignung als Theaterdirektor“ infrage stellte und ihn fast den Posten gekostet hätte. Sie wären heute aber kaum eine Schlagzeile wert.