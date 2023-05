Die Brücken sollen aber nicht nur Platz für Gebäude und Grünflächen bieten, sondern auch eine neue Infrastruktur schaffen. In die Brückenpfeiler sollen zum Beispiel Erdwärmesonden integriert werden. Außerdem ist die Nutzung von Sonnenergie und Abwärme vorgesehen. Laut den Berechnungen lassen sich entlang der Brücken jährlich 415 Gigawattstunden Strom erzeugen, was der Menge von etwa 40 modernen Windrädern entspricht. Hinzu kommen 440 Gigawattstunden thermischer Energie – etwa ein Fünftel der Produktion der Heizkraftwerke der Mainova. Die Neubauten auf den Brücken verbrauchen nur einen Bruchteil davon, so dass auch benachbarte Quartiere versorgt werden können.

„Wir müssen gezielt die Systeme für Wärme, Wasser und Begrünung miteinander koppeln, um zu zeigen, wie sich die Probleme integriert lösen lassen“, meint Harald Garrecht, Direktor des Instituts für Werkstoffe im Bauwesen an der Universität Stuttgart und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats. Mit den vorgeschlagenen Systemen bestehe die Möglichkeit, die Energie des Sommers für den Winter zu speichern. Der Ingenieur Rolf Katzenbach, bis 2015 Direktor des Energy Centers an der TU Darmstadt, sieht einen weiteren Vorteil: „Die Brücken bieten die Möglichkeit, ein geothermisches Leitungssystem zu installieren, an das große Teile der Stadt angeschlossen werden können. Damit wäre es zum Beispiel auch möglich, die Abwärme von Rechenzentrum großräumig zu verteilen.“