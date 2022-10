Vor der Abwahl : Die SPD ist innerlich zerrissen

Zwei Wochen vor der Entscheidung über die Abwahl des Oberbürgermeisters ist die Stimmung in der Frankfurter SPD denkbar schlecht. Kritik an der Parteiführung wird laut.

Wo ist die SPD? An manchen Infoständen, mit denen das parteiübergreifende Abwahl-Bündnis für die Teilnahme am Bürgerentscheid am 6. November wirbt, stellt man sich diese Frage. Während die anderen Parteien, die gemeinsam die Abwahl von Peter Feldmann (SPD) beschlossen haben, gut vertreten sind, glänzen die Sozialdemokraten an einigen Infoständen mit Abwesenheit. An anderen sind sie aber durchaus dabei.

„Die SPD ist in einer schwierigen Lage“, sagt Sebastian Maier, Geschäftsführer des Frankfurter Unterbezirks. Viele Parteimitglieder täten sich schwer damit, aktiv zur Abwahl eines Oberbürgermeisters aufzurufen, für den sie selbst einst Wahlkampf gemacht haben. Dennoch seien Feldmanns Kritiker auch bei der SPD in der Überzahl: „Man kann aus den Beschlüssen der Gremien ableiten, dass die erhebliche Mehrheit diesen Weg mitträgt“, sagt Maier, der von 85 bis 90 Prozent Zustimmung ausgeht. Letztlich entschieden die 43 Ortsvereine aber selbst, in welcher Form sie sich einsetzen wollen. Maier sagt, er wisse von vielen Mitgliedern, die sich engagierten, indem sie Flyer verteilen oder an den Infoständen präsent sind. Aber bei mehr als 3500 Parteimitgliedern gebe es natürlich auch andere Positionen.