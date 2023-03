Die Stimmung in der Immobilienbranche ist schlecht. Doch in Frankfurt planen Investoren nun zwei große Hochhausprojekte. Dabei scheint nach dem Wohnungsboom der Trend wieder zu Büros zu gehen.

Die derzeit laufende Immo­bilienmesse Mipim in Cannes wird gern genutzt, um Fortschritte bei Bauprojekten zu verkünden. Jede gute Nachricht wird in der Branche als Signal gewertet, dass trotz hoher Zinsen und Baukosten weiter geplant und gebaut wird. Eines dieser Signale kommt vom Rand des Bahnhofsviertels und betrifft das ehemals von Union Investment genutzte Hochhaus an der Wiesenhüttenstraße. Allerdings gehen die Überlegungen in eine andere Richtung als vor einigen Jahren. Der Turm mit 23 Stockwerken, der 1978 nach Plänen von Albert Speer er­richtet wurde, sollte schon in ein Wohnhaus umgebaut werden. Doch der heutige Eigentümer, der Frankfurter Projektentwickler Groß & Partner, setzt auf eine Revitalisierung als Bürogebäude.

Ein Anbau aus Holz

Das Hochhaus wird nach einem Entwurf von Christoph Mäckler Architekten umgebaut. Es erhält eine relativ ruhige Fassade, nur im oberen Teil ist der Turm stärker profiliert. Der viergeschossige trapezförmige An­bau, der sich an das Hochhaus in Richtung Main anschließt, soll in Holz-Hy­brid-Bauweise nach einem Entwurf des Büros Schmidt Plöcker Ar­chitekten errichtet werden. Die Frankfurter setzten sich gegen Kadawittfeld Architektur aus Aachen durch. Beide Büros erreichten in einem Wettbewerb den zweiten Platz und wurden zu einer Überarbeitung ihrer Entwürfe aufgefordert. „Das gu­te Zusammenspiel zwischen dem be­ste­henden Hochhaus und dem neuen Erweiterungsbau hat das Potential, das Stadtbild entlang des Mainufers positiv zu prä­gen“, sagt Simone Zapke, die Leiterin der Frankfurter Bauaufsicht.