Frankfurter Skyline wächst : Central Business Tower soll 2028 fertig sein

Der 205 Meter hohe Doppelturm wird in Frankfurt an der Ecke von Neuer Mainzer Straße und Junghofstraße errichtet. Bild: Visualisierung Helaba / KSP Engel

Die Taunusanlage wird immer mehr zum Central Park von Frankfurt: Mit dem neuen „central business tower“ im Bankenviertel entsteht am Rande der Grünanlage ein weiteres Hochhaus. Jetzt haben die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen und die am Bau beteiligten Unternehmen einen Zeitplan für ihr Projekt mitgeteilt: Der 205 Meter hohe Büroturm an der Ecke von Neuer Mainzer Straße und Junghofstraße soll Anfang 2028 fertig sein.

Die Landesbank hat einen Vertrag mit dem Bauunternehmen Züblin unterzeichnet, das das Hochhaus errichten wird. Der Turm wird nach einem Entwurf des Frankfurter Architekturbüros KSP Engel errichtet, das den Wettbewerb schon 2001 gewonnen hatte. Das Projekt umfasst auch ein denkmalgeschütztes Sockelgebäude. Im vierten Obergeschoss dieses Vorbaus wird eine Dependance des Museums für Weltkulturen eingerichtet. Die Helaba will die geplanten 66.000 Quadratmeter Bürofläche vermieten und nicht selbst nutzen.

Helaba betreut den Bau

Eine Tiefbaugenehmigung liegt vor, mit Erteilung der Hochbaugenehmigung wird für Anfang 2022 gerechnet. Die OFB, die Projektentwicklungstochter der Helaba, wird den Bau betreuen. „Der central business tower setzt mit seinem offenen und nachhaltigen Konzept neue Maßstäbe im Bereich der Hochhausentwicklung“, sagt Helaba-Vorstand Christian Schmid.

Die Strabag-Gruppe, zu der Züblin gehört, gibt die Bauzeit mit rund sechs Jahren an. Noch im November beginne der Abbruch der Bestandsgebäude. Ende 2027 sollen die ersten Mieter einziehen. Anfang 2028 soll das gesamte Projekt fertig sein. „Wir freuen uns über den Auftrag für dieses spektakuläre Projekt im Herzen Frankfurts“, sagt Thomas Birtel, Vorstandsvorsitzender von Strabag. Beteiligt sei auch das Unternehmen Dobler Metallbau.

KSP hat einen Doppelturm entworfen, der durch eine gläserne Fuge verbunden ist. „Als öffentlich zugängliches Hochhaus mit starker Identität öffnet es sich gegenüber der Stadt und vermittelt zwischen Grünraum, Kultur und Arbeitswelt“, sagt Jürgen Engel. Der Turm sei ein angemessenes Pendant für die gegenüberliegenden Türme der Deutschen Bank. Er definiere mit seiner zeitlosen Gestaltung einen Eckpunkt am Park, ohne Blickachsen zu verstellen.