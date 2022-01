Die Skyline wächst : Baubeginn für zwei neue Hochhäuser

Auch in diesem Jahr nehmen in Frankfurt viele Projekte Gestalt an, die das Gesicht der Stadt verändern werden. So gehen zwei neue Hochhäuser in den Bau und die Akademie des DFB wird bezogen. Ein Ausblick auf das Baugeschehen im Jahr 2022.

Derzeit noch eine Baustelle: Aber der neue Campus des Fußballbundes soll in diesem Jahr in Betrieb gehen. Bild: Lucas Bäuml

An manche Baustellen hat man sich im Frankfurter Stadtgebiet schon derart gewöhnt, dass es einen fast wundert, wenn sie doch noch fertig werden. Das für sein langsames Tempo fast schon legendäre chinesische Luxushotel an der Rennbahn befindet sich angeblich in den letzten Zügen. Der Innenausbau sei zwar noch nicht ganz abgeschlossen, sagt ein Mitarbeiter des Bauherren Huarong, aber in diesem Jahr soll das fernöstlich anmutende Hotel nach 14 Jahren Bauzeit wirklich fertig werden.

Der Nachbar wird es also vermutlich noch überholen: Der neue Campus des Deutschen Fußballbundes wird nämlich drei Jahre nach dem ersten Spatenstich in diesem Jahr auf jeden Fall in Betrieb gehen. Die ersten Abteilungen der Verwaltung ziehen am 28. Februar um, weitere folgen im März. Auch die Sportanlagen sollen Anfang April fertig sein. Ende Juni oder Anfang Juli soll die neue Zentrale, die dann auch ein Leistungszentrum und eine Akademie umfasst, eröffnet werden.