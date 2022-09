One in Frankfurt

One in Frankfurt :

One in Frankfurt : Ein Hochhaus voller Superlative

Die Zahlen zum jüngsten Mitglied der Frankfurter Skyline lesen sich nüchtern: 190 Meter hoch, 49 Stockwerke, 68.000 Quadratmeter Mietfläche, 430 Millionen Euro investiert. Doch das Hochhaus One an der Messe, das am Donnerstag eröffnet wurde, kann auch Emotionen wecken. Etwa wenn man auf 185 Meter Höhe auf der Terrasse der Skybar steht und die Aussicht genießt. Wenn man sich in einem der Zimmer des Hotels der Marke Nhow über das Design wundert, das ganz dem Thema Geld gewidmet ist. Wenn man in den Büros eines Spieleentwicklers die neue Arbeitswelt sieht, in der die Wohlfühloase mit Kaffeebar, Billardtisch und Videowand den gleichen Stellenwert hat wie die Schreibtische. Oder wenn man an dem vom Architekten Thomas Meurer entworfenen Turm hinaufblickt und erkennt, wie durch einen Fassadenvorsprung die Form einer „Eins“ gebildet wird.

Günter Murr Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Es ist kein gewöhnliches Hochhaus, das direkt neben dem Einkaufszentrum Skyline Plaza entstanden ist und das jetzt die Lücke zwischen Messeturm und Tower 185 schließt. „Wir wollten das Gebäude nicht abschotten, sondern Lebendigkeit und Urbanität hineinbringen“, sagt Markus Diekow, Sprecher des Bauherren CA Immo. Dieses Konzept zeigt sich schon im Foyer: Während es in anderen Hochhäusern neben der Rezeption meist nur leeren Raum gibt, werden im Erdgeschoss des One Getränke in einem Café und an einer Bar angeboten.

Die unteren Stockwerke belegt das Hotel, die 30 Büroetagen darüber sind zu rund 70 Prozent vermietet. Dazwischen liegen fünf Etagen für Coworking. Dort kann man sich für begrenzte Zeit einen Arbeitsplatz mieten. Zielgruppe sind die Hotelgäste ebenso wie die Büromieter, die bei kurzfristigem Platzbedarf auf das Angebot zurückgreifen können.

Für Quadratmetermieten in der Größenordnung von 35 bis 40 Euro haben sich nicht nur der kreative Spieleentwickler, sondern auch klassische Hochhausmieter wie eine Bank und ein Steuerberater für das One eingemietet. Angeworben wurden sie unter anderem mit einem innovativen Gebäudekonzept, das Pa­trick Lange von CA Immo mit mehreren Superlativen beschreibt: Es handle sich um das „smarteste und nachhaltigste Hochhaus in Deutschland“. So liege der jährliche Primärenergieverbrauch bei 87 Kilowattstunden pro Quadratmeter und damit um 34 Prozent unter den gesetzlichen Anforderungen. Ein durchschnittliches Bürogebäude in Frankfurt verbrauche 173 Kilowattstunden. Der Strom komme zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen, so Lange. Nur bei der Fernwärme gebe es noch Nachholbedarf. Sie stammt derzeit aus fossilen Energieträgern. „Wir verhandeln mit der Mainova, damit die Fernwärme grüner wird“, so Lange.

Mehr zum Thema 1/

Er sieht das Gebäude auch als digitalen Vorreiter. Mieter können eine Vielzahl „smarter“ Leistungen nutzen. Zum Beispiel zeigen 1600 Wärmesensoren an, an welchen Stellen im Gebäude sich Personen befinden. Damit lässt sich die Klimatisierung und die Belegung von Arbeitsplätzen steuern.

Es gibt noch einen Superlativ: In der Tiefgarage befinden sich nicht nur 472 Stellplätze für Autos. Mit 610 Abstellmöglichkeiten für Fahrräder handelt es sich um das größte Fahrradparkhaus der Stadt. Vielleicht ist das ein zusätzliches Argument, einen Drink in der höchsten Bar Frankfurts zu genießen.