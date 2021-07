Rechenzentrum entdeckt : Ein Imbiss mit Krypto-Farm

An ungeahnter Stelle sind Kontrolleure der Lebensmittelüberwachung auf ein Rechenzentrum gestoßen. Der Betreiber eines asiatischen Restaurants an der Zeil, nahe der Konstablerwache, hat im Lager seines Lokals mehrere Computer zum Schürfen sogenannter Kryptowährungen betrieben – und mit diesem Nebenerwerb mindestens gegen Vorschriften zum Lebensmittelrecht und den Brandschutz verstoßen.

Das Minirechenzentrum befindet sich in einem Lagerraum des Lokals im ersten Obergeschoss und besteht nach Angaben des Sprechers des Ordnungsamtes aus zwei Stationen mit zahlreichen Grafikkarten, in denen Daten verarbeitet werden. Daneben lagerte der Gastwirt Lebensmittel und Getränke.

Deshalb stuften die Kontrolleure die zusätzliche Nutzung des Raums als „Zweckentfremdung“ und Verstoß gegen das Lebensmittelrecht ein. Auch hatte der Geschäftsinhaber mehrere Gasflaschen neben den Rechnern stehen, was wiederum der Brandschutz für gefährlich hält. Genau wie die Art, wie die Rechner an das Stromnetz angeschlossen waren. Nach Angaben des Sprechers des Ordnungsamtes habe ein Kabel von dem Raum im ersten Stock durch ein Fenster am Haus entlang bis in den Keller geführt.

Einmalige Sicherheitsschlüssel

Benutzt wurden die Computer zum sogenannten Mining, also dem Generieren von Kryptowährungen, allen voran Bitcoin. Dieses beruht auf Rechenprozessen, die dezentral von vielen Computern bewältigt werden. Deren Aufgabe ist es, für sogenannte Datenblöcke Sicherheitsschlüssel zu errechnen, die so einmalig sind, dass die damit versehenen Transaktionen nicht manipuliert werden können.

Die Teilnehmer stehen bei der Lösung des komplexen Sicherheitsrätsels im Wettbewerb, wer zuerst den richtigen Schlüssel errechnet hat, erhält einen kleinen Anteil an der Kryptowährung als Bezahlung. Alle anderen gehen leer aus und starten für den nächsten Block von Neuem. Weil so viele Daten in schneller Zeit verarbeitet werden müssen, nutzen die Teilnehmer meist auf Grafiken spezialisierte Computertechnik.

Stromkosten übersteigen meist den Gewinn

Im Grunde kann jeder Kryptowährungen schürfen. Da die Computer dabei jedoch unter Volldampf laufen, übersteigen die Stromkosten meist den Gewinn. Zudem gelten auch für diesen Gelderwerb die üblichen Regeln: Wer mit Krypto-Mining Gewinne erzielen möchte und dafür Computer aufbaut, sollte ein Gewerbe anmelden, empfiehlt der Kölner Steuerrechtler Christopher Gehrke, der sich auf das Kryptogeschäft spezialisiert hat.

Ob der Lokalinhaber von der Zeil sein digitales Gewerbe angemeldet und versteuert hat, ist nicht bekannt. Aus Sicht des Ordnungsamtes muss er sich künftig aber entscheiden, ob er sein Lager für Lebensmittel oder die Serverfarm nutzt.