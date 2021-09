Nach rechtsextremen Chats : Frankfurter Polizeipräsident plant Transparenzoffensive

Aktualisiert am

Der Frankfurter Polizeipräsident hatte sich lange nicht zu den Vorwürfen gegen Beamte seiner Behörde geäußert. Jetzt aber erklärt Gerhard Bereswill, wie er die Polizeibasis erreichen will.

Will etwas verändern: Polizeipräsident Gerhard Bereswill im Frankfurter Polizeipräsidium Bild: Lucas Bäuml

Die Frankfurter Polizei will Teile ihrer Behördenstruktur erneuern, um rassistische, antisemitische und anderweitig menschenfeindliche Tendenzen innerhalb der Institution stärker zu bekämpfen. Wie Polizeipräsident Gerhard Bereswill im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sagte, ist die Neuausrichtung eine Reaktion auf die bekannt gewordenen Chatgruppen im 1.Revier sowie beim Spezialeinsatzkommando (SEK). So will die Behörde nun erstmals die Chatinhalte für alle Beamten veröffentlichen.

Geplant seien zehn Großveranstaltungen mit insgesamt etwa 2000 Teilnehmern. „Die einzige Möglichkeit, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern deutlich zu machen, dass es hier um ein Grundsatzthema geht, ist, dass man die Bilder zeigt“, so Bereswill. Bisher sei das nur in kleinem Kreis unter den Führungskräften geschehen. „Diesmal gehen wir deutlich weiter. Wir müssen auch die Basis direkt und in einem unmittelbaren Austausch erreichen.“

„Auflösung des SEK befürwortet“

Der Frankfurter Polizeipräsident hatte sich lange nicht zu den Vorwürfen gegen Beamte seiner Behörde geäußert. Das erste und bisher letzte Mal am 9. Juni dieses Jahres, dem Tag der Durchsuchungen bei SEK-Beamten seines Hauses, bevor das Spezialeinsatzkommando überraschend nach Mainz-Kastel verlegt und dort neu ausgerichtet worden war. Inzwischen ist das Kommando wieder in Frankfurt untergebracht – zum Teil in neuer Zusammensetzung. Wie Bereswill nun berichtet, hatte er die vorübergehende Auflösung der Einheit im Zuge der Neuausrichtung befürwortet. Es war aus seiner Sicht unausweichlich.

Das SEK sei dabei gewesen, „sich in eine falsche Richtung zu entwickeln. Das war erschütternd, und das sage ich als Polizeipräsident, aber auch als Bürger.“ Die Behörde müsse sich „weiter intensiv mit den Vorwürfen auseinandersetzen“. Dazu gehöre auch, dass sich die betreffenden Beamten, gegen die derzeit unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt wird, zu den Vorwürfen äußern. „Wenn die strafrechtlichen Verfahren abgeschlossen sind“, so Bereswill, „erwarten wir als Disziplinarbehörde von den Frankfurter Kollegen Antworten.“

Zudem kündigt Bereswill an, sich erstmals auch gezielter den Vorwürfen des Racial Profiling zu stellen. Er sagte, er habe sich immer gegen den pauschalen Vorwurf gewehrt, er könne aber inzwischen nicht gänzlich ausschließen, dass es ungerechtfertigte Kontrollen gebe – aufgrund von Merkmalen wie Herkunft oder Hautfarbe. „Damit setzen wir uns nun bewusster auseinander.“

Künftig regelmäßige Supervisionen

So werde es zusätzlich zu Seminaren der interkulturellen Kompetenz Schulungen zum Thema Menschenrechte, Verfassung und Grundrechte geben, die die Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik für das Frankfurter Polizeipräsidium konzipiert habe. Bereswill sagt: „Wir müssen deutlich machen, wie gefährlich es für eine Polizei ist, wenn sich Beamte von Vorurteilen leiten lassen.“ So müsse immer wieder überprüft werden, ob der Beamte handele, „weil die Person sich allgemein verdächtig gemacht hat“, oder ob es andere Gründe gebe. Wenn eine Person, etwa bei einer Autokontrolle, nur deshalb kontrolliert werde, weil sie „eine andere Hautfarbe hat, dann ist das absolut inakzeptabel und muss auch sanktioniert werden“, so der Frankfurter Polizeipräsident.

Zugleich sieht der Behördenchef aber auch die dienstlichen Belastungen der Beamten, die künftig mit regelmäßiger Supervision besser betreut werden sollen. Flüchtlingskrise, Islamismus, Corona-Pandemie – laut Bereswill hatte die Polizei in den vergangenen Jahren viele schwere Aufgaben zu bewältigen. „Die Gesellschaft und auch Rahmenbedingungen ändern sich. Und damit auch die Polizei.“ Diese müsse jedoch „Vorbild für die Gesellschaft“ sein.