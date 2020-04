F.A.Z. exklusiv : Frankfurter Polizei schließt Reviere

In zwei Frankfurter Stadtteilen wird es künftig kein Polizeirevier mehr geben. Als Grund führt die Polizei „Synergieeffekte“ an.

Die Frankfurter Polizei wird in mehreren Stadtteilen ihre Revierstruktur neu ordnen. Wie sie auf Anfrage bestätigte, wird es künftig in Fechenheim und im Nordend kein eigenes Revier mehr geben. Als Grund führte die Polizei „Synergieeffekte“ an. Es handele sich um sehr kleine Reviere mit jeweils nur einer Streife, die nun aufgegeben beziehungsweise mit benachbarten Revieren zusammengelegt werden sollen. In den nächsten Monaten soll die neue Struktur realisiert werden.

Das 2. Revier, das an der Mercatorstraße angesiedelt ist, wird mit dem 3. Revier zusammengelegt, das sich direkt im Polizeipräsidium an der Adickesallee befindet. Somit wechselt der neue gemeinsame Revierstandort ins Westend. Das 7. Revier in Fechenheim fusioniert demnächst mit dem 18. Revier in Bergen-Enkheim. Nach den Plänen des Polizeipräsidiums soll dennoch sichergestellt sein, dass Fechenheimer Bürger weiterhin in ihrem Stadtteil Anzeigen erstatten können. Die Liegenschaft an der Pfortenstraße werde nicht völlig aufgegeben, sagte ein Sprecher. Es bleibe ein sogenannter Schutzmann vor Ort, der als Ansprechpartner für die Bürger dienen soll.

Wie weiter zu hören ist, sieht das Konzept vor, die Schließungen der beiden Reviere durch zusätzliche Streifen zu kompensieren. So würden beide Standorte um eine zusätzliche Streife ergänzt, dann auf insgesamt drei. Diese müssten allerdings das gesamte vergrößerte Reviergebiet abdecken.