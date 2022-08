Frankfurter Polizei : Haben Vorgesetzte Straftaten vertuscht?

Aktualisiert am

Rechte Chatgruppen: Hessische Polizei steht in der Kritik Bild: dpa

Im Fall der fünf Polizisten, gegen die wegen Strafvereitelung im Amt und Verrats von Dienstgeheimnissen im Zusammenhang mit rechtsextremen Äußerungen in einem Chat er­mittelt wird, gerät die Führungsstruktur der Frankfurter Polizei zunehmend in die Kritik. Innenminister Peter Beuth (CDU) äußerte, die Ergebnisse der Durchsuchungen müssten nun zunächst sorgfältig ausgewertet werden. „Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass Führungskräfte versucht haben, mögliche Straftaten zu verschleiern, würde ein solches eklatantes Fehlverhalten auch deutliche diszi­plinarische Konsequenzen nach sich ziehen.“ Polizeibeamte müssten rechtsstaatlich vorbildlich handeln. „Innerhalb der Organisation kommt den Vorgesetzten dabei eine besondere Vorbildrolle zu. Mit Verstößen wird die hessische Polizei konsequent und entschlossen umgehen.“

Katharina Iskandar Verantwortliche Redakteurin für das Ressort „Rhein-Main" der Sonntagszeitung.

Inzwischen konkretisierten sich am Montag die Vorwürfe gegen die unter Verdacht stehenden Beamten der mittleren Führungsebene. Mindestens drei Vor­­gesetzte sollen demnach darauf hin­gewirkt haben, die Ermittlungen wegen umstrittener Äußerungen in einer Chatgruppe zu erschweren, wenn nicht gar zu verhindern. Sie sollen den Beamten, ge­gen den wegen Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen ermittelt wird, gewarnt und ihn über das gegen ihn laufende Verfahren informiert ha­ben. Ge­klärt werden muss nun, ob da­rüber hinaus entsprechende Warnungen auch an an­dere Beamte des Kommissariats erfolgt sind, etwa im Hinblick da­rauf, Handydaten zu löschen, die mög­li­cher­weise ebenfalls strafrechtlich relevant sein könnten.