Gesprächsstoff: Abermals sind Beamte des Ersten Polizeireviers in Frankfurt in die Schlagzeilen geraten - dieses Mal wegen Mobbings Bild: Vogl, Daniel

Gegen fünf Beamte des Ersten Frankfurter Polizeireviers wird wegen des Verdachts auf Beleidigung, Verleumdung und übler Nachrede strafrechtlich ermittelt. Die Polizisten sollen im August 2022 einen Kollgen so schwer gemobbt haben, dass dieser schließlich einer Versetzung in ein anderes Frankfurter Revier zustimmte. Gegen die fünf Beamten wurden zudem Disziplinarverfahren eingeleitet.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Mediations- und Supervisionsgespräche des Zentrums für polizeipsychologische Dienste und Service waren zuvor gescheitert. Die „Frankfurter Rundschau“ hatte als erstes über die Vorwürfe berichtet. Der gemobbte Polizist trägt einen arabischen Vornamen. Laut Frankfurter Polizeipräsidium liegen derzeit jedoch „keine Hinweise auf rassistische Beleidigungen gegen den betroffenen Beamten“ vor. Die Aufklärung dauere aber noch an.

Einschreiten gegen „ausgrenzendes Verhalten“

Das Polizeirevier nahe der Konstablerwache stand schon mehrfach wegen rassistischer und antisemitischer Vorfälle in den Schlagzeilen. An einem Dienstcomputer des Reviers wurde illegal die Adresse der Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz abgefragt, kurz darauf erhielt die Juristin eine mit NSU 2.0 unterzeichnete Morddrohung. Für die Serie an Drohschreiben wurde mittlerweile ein Berliner Arbeitsloser zu einer Haftstrafe verurteilt. Er soll die Beamten des Reviers getäuscht haben und so an die Adresse der Rechtsanwältin gekommen sein.

Mehr zum Thema 1/

Entdeckt wurde außerdem eine Chatgruppe von Polizisten des Reviers mit dem Namen „Itiotentreff“, in der antisemitische, nationalsozialistische und rassistische Inhalte und Bilder geteilt wurden. Fünf Beamte des Reviers waren Teil des Chats.

Ausgrenzendes Verhalten habe in der Frankfurter Polizei „keinen Platz“, werden die neuen Vorfälle im Revier nun vom Polizeipräsidium kommentiert. „Sobald derartiges Fehlverhalten festgestellt wird, wird konsequent dagegen vorgegangen“, heißt es in einer am Mittwochabend veröffentlichten Mitteilung.