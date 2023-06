Aktualisiert am

Wird weiter erwogen: Neubau für die Oper an der Neuen Mainzer Straße zwischen dem Japan-Center (links) und einem neuen Hochhaus Bild: gmp Architekten

Kulturinteressierte aus Frankfurt blicken derzeit gespannt nach Düsseldorf. Denn am Rhein wird eine Diskussion geführt, die auch der Mainmetropole bevorstehen könnte. Nächste Woche entscheidet der Düsseldorfer Stadtrat, ob die Deutsche Oper einen Neubau für rund eine Milliarde Euro erhalten soll. Die Grünen, die gemeinsam mit der CDU die Ratsmehrheit bilden, haben ihre Unterstützung für das Vorhaben vor wenigen Tagen aus finanziellen Gründen zurückgezogen. Sie sehen durch die immensen Kosten andere Projekte gefährdet.

In Frankfurt geht es bei den geplanten Neubauten von Oper und Schauspiel sogar um Kosten von 1,3 Milliarden Euro – Stand jetzt. Ein Finanzierungskonzept liegt bisher nicht vor, doch wird der Neubaubeschluss grundsätzlich nicht infrage gestellt. Allerdings gibt es noch keine Lösung in der Frage des Standorts. Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) betonte in dieser Woche gegenüber der F.A.Z. abermals, dass es bis zur Sommerpause eine Entscheidung geben werde.