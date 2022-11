Frankfurter Oberbürgermeister : Warum Demokratie so schön ist

Frankfurt bekommt im März einen neuen Oberbürgermeister. Amtsinhaber Peter Feldmann (SPD) ist abgewählt. Das ist eine gute Nachricht. Feldmann hat Historisches erreicht: Er ist der erste Oberbürgermeister der Stadt, der direkt von den Bürgern abgewählt worden ist. Feldmann hatte sich entschieden, es auf diese Abwahl und den damit verbundenen Wahlkampf ankommen zu lassen. Denn auf seine Rückzugsankündigung konnte oder wollte sich kein Stadtverordneter verlassen. Damit trägt der Abgewählte allein die Verantwortung dafür, dass sein Verhalten akribisch unter die Lupe genommen werden musste. Denn mindestens 30 Prozent der Wahlberechtigten mussten gegen ihn stimmen. Es war dem politischen Bauchmenschen Feldmann stets klar, dass sich diese hohe Hürde nur dann würde erreichen lassen, wenn die größtmögliche Aufmerksamkeit auf die Abstimmung gelenkt wurde.

Daran gemessen, ist der Wahlkampf – anders als von den verbliebenen Befürwortern des Oberbürgermeisters in Ermangelung anderer guter Argumente behauptet – fair geblieben. Niemals wurde rund um Feldmanns Strafprozess wegen Vorteilsnahme im Amt in der Berichterstattung gegen die Unschuldsvermutung verstoßen. Genau wurde analysiert, was er in den vergangenen zehn Jahren im Amt geleistet hat und was nicht. Anlässe zur Berichterstattung wurden gerade nicht eigens gesucht, sondern von Feldmann verlässlich immer wieder aufs Neue geliefert: im Flugzeug, im Römer, vor Gericht. Jeder, der in den vergangenen Wochen andere Punkte hervorgekramt hat, bis hin zur Behauptung, seine Religion oder seine politischen Ansichten per se seien Thema eines Klassenkampfes, war intellektuell unredlich.

Hypothek für die Landtagswahl

In der durch die breite Berichterstattung leicht möglichen Gesamtschau auf das, was (sich) Feldmann geleistet hat, sind die Frankfurter zu einem sehr eindeutigen Ergebnis gekommen. Und das Aufatmen über die Abwahl war bis tief in die SPD-Landtagsfraktion in Wiesbaden zu hören: Was für eine Hypothek für die Landtagswahl im kommenden Jahr es gewesen wäre, hätte man mit Feldmann in Frankfurt weitermachen müssen. Im Zweifel ist sogar Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in Berlin ein Stein vom Herzen gefallen, gilt sie doch als wahrscheinlichste Spitzenkandidatin ihrer Partei.

Gleich zu Beginn des neuen Jahres wird auf die Stadt nun ein weiterer Wahlkampf zukommen, und der wird ebenfalls spannend: Wer wird neuer Oberbürgermeister? Wird der Wahlkampf der Stadtpolitik neue Impulse geben können? Kann die oder der Neue harmonischer mit der Regierungskoalition im Stadtparlament zusammenarbeiten, um Liegengebliebenes aufzuarbeiten? Das Bahnhofsviertel, das vor sich hin rottet, braucht einen Neubeginn. Für den Verkehr in der Stadt muss eine funktionierende Lösung entwickelt werden, die sich danach richtet, dass niemand seine Maximalforderungen durchsetzt – und dies dann erklärt und damit vermittelt.

Auch ein Leuchtturmprojekt täte der Stadt gut: In der Stadt steckt über ihr traditionell großes bürgerschaftliches Engagement viel mehr, als in Feldmanns Amtszeit abgerufen wurde. Ob Kulturmeile oder etwas anderes, manchmal können Dinge auch schnell gehen: In Helsinki hat es vom Beschluss bis zur Eröffnung einer phantastischen neuen Mitmach-Zentralbibliothek in der Stadt gerade einmal rund drei Jahre gedauert. Auf geht’s, Frankfurt, die Stadt kann doch so viel mehr, als es Feldmann jemals gesehen hat. Und für diesen Aufbruch müssen die Parteien nun schnell geeignete Kandidaten aufstellen. Demokratie ist so schön.