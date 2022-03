Frankfurter Oberbürgermeister : Peter Feldmann offenbar in AWO-Skandal angeklagt

Heute in Rhein-Main : Für Restaurantbesuche gilt immer noch 3G

Der Awo-Skandal geht in die nächste Runde. In Hessen sind mehrere Corona-Regeln gefallen. Und außerdem werden bis zum 1. April Bäume an der B 45 gefällt. Die F.A.Z.-Hauptwache blickt auf die Themen des Tages.