Frankfurter Oberbürgermeister : „Ich bin nicht korrupt“

Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) verteidigt sich am Donnerstagabend in der Stadtverordnetenversammlung. Rücktrittsforderungen prallen an ihm ab. Und er bleibt dabei, nicht mehr alle Termine wahrnehmen zu wollen.

Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) sah sich am Donnerstagabend in der Stadtverordnetenversammlung mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Bild: Frank Röth

Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hat bekräftigt, er werde öffentliche Termine nur noch „mit Augenmaß“ wahrnehmen, zugleich aber auch hervorgehoben, er habe sich nichts zuschulden kommen lassen. In der Sitzung der Stadtverordneten am Donnerstagabend sagte das am Morgen von einer Dienstreise aus Singapur zurückgekehrte Stadtoberhaupt, „ich bin nicht schuldig, und ich bin nicht korrupt“. Er vertraue auf die Unabhängigkeit und die Fairness der Gerichte.

Gegen Feldmann hat die Staatsanwalt Anklage wegen Vorteilsnahme erhoben. Der Oberbürgermeister sagte, „auch wenn ich mir nichts vorzuwerfen habe, habe ich verstanden, dass ich nicht zur Tagesordnung übergeben kann.“ Anders als vor zwei Jahren habe er dieses Mal sofort reagiert, nicht erst Tage nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe. Zöge er sich ganz aus der Öffentlichkeit zurück, nähme also gar keine Termine mehr wahr, so würde als nächstes der Vorwurf erhoben, er sei der teuerste Spaziergänger der Stadt. Über die konkrete Wahrnehmung von Terminen werde er nach Ostern das Gespräch mit den Vertretern der Parteien im Magistrat suchen.

Der Oberbürgermeister sagte weiter, die Vorwürfe gegen ihn seien schwer, und die Stadtverordneten hätten das Recht darauf zu erfahren, wie er damit umgehe. „Ich verstecke mich nicht hinter juristischen Formulierungen.“

Zuvor hatte CDU-Fraktionschef Nils Kößler das Stadtoberhaupt aufgefordert, endlich Konsequenzen aus den Korruptionsvorwürfen gegen ihn zu ziehen. Denn die Wahrheit sei, so der CDU-Politiker, dass „sehr viele Menschen in Frankfurt erleichtert aufatmen, wenn der Oberbürgermeister zurücktreten würde.“ Andere Politiker hätten schneller reagiert. Kößler verwies auf den seinerzeitigen Bundespräsidenten Christian Wulff (CDU) und den früheren Oberbürgermeister von Hannover, Stefan Schostock (SPD). Schließlich gebe es nach der Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft zumindest für die CDU keinen Zweifel, dass sich ein Gericht mit dem AWO-Skandal befassen werde. Kößler warf aber der Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt vor, „keine gemeinsame Linie“ zu haben, wie mit den Vorwürfen gegen Feldmann umzugehen sei. Auf den von der CDU gleich nach Bekanntwerden der Anklageerhebung ins Spiel gebrachten Abwahlantrag habe das Bündnis nicht reagiert.­­­