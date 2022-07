Frankfurter OB Feldmann : Am niedrigen Anspruch gescheitert

Es gibt noch Menschen, die Peter Feldmann (SPD) durchschauen. Sie sind Mitglieder der CDU oder der FDP und begleiten den Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt seit Jahren. Spannend würden die Tage nach seinem zehnjährigen Amtsjubiläum, war von ihnen schon vor Wochen zu hören. Bis dahin werde er durchhalten wollen, aus finanziellen Gründen. Seine Altersversorgung dürfte sich nach dem zehnten Dienstjahr nennenswert verbessern, auch wenn sich die Höhe dieses Aufschlags nicht einfach berechnen lässt. So ist es ge­kommen: Nach dem Dienstjubiläum mussten die Frankfurter nur noch ein paar Tage warten, dann kam die An­kündigung des Rückzugs.

Feldmann wäre allerdings nicht Feldmann, wenn er dabei keine schlitzohrige Überraschung bereitgehalten hätte. Er geht nicht etwa so­fort. Er kündigt seinen Rückzug erst für Ende Januar kommenden Jahres an. Der richtige Schritt erfolgt also unter mehreren Aspekten viel zu spät. Neben der Vermutung, dass Feldmann selbst bestimmen will, wann er geht, dürften hier der Name und die Amtszeit des großen Frankfurter Oberbürgermeisters Walter Kolb eine Rolle spielen. Knapp zwei Monate noch, dann hat Feldmann die Amtszeit des bisher am längsten am­tierenden Frankfurter Oberbürgermeisters von der SPD überholt. Dass ihm das ein Anliegen ist, hat Feldmann gesagt, lange bevor sich seine Verfehlungen zuspitzten. Welch eine Hybris dessen, der angeblich vor al­lem sozial schwächere Menschen im Auge hatte.

Denn der Zeitpunkt seines angekündigten Abschieds wird nun von Ei­telkeit und finanziellen Motiven mitbestimmt. Feldmann aber wird es trotz allem nur in Fragen der Amtszeit schaffen, Kolb zu überholen, der sich um den Wiederaufbau der Stadt aus den Ruinen des Zweiten Weltkriegs Verdienste erworben hat und der unbestritten noch weitere Dienstjahre vor sich gehabt hätte, wäre er nicht im Amt gestorben.

Alles wirkt eigenartig

Was bleibt, sind Konjunktive: Größe hätte Feldmann bewiesen, wenn er spätestens unmittelbar nach der Zu­lassung der Anklage wegen Vorteilsannahme durch das Landgericht zurückgetreten wäre. Der Vorwurf: Feldmanns Frau habe als Leiterin ei­ner Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt ohne sachlichen Grund ein übertarifliches Gehalt bezogen. Feldmann hätte Schaden von seiner Partei abwenden können, er hätte die Bühne der Stadtverordnetenversammlung für eine Rede nutzen können, in der er gezeigt hätte, dass er verstanden hat, um was es geht. Zum Imperativ ist ihm das nicht geworden. Nun also eine schriftliche Erklärung, in der von Einsicht keine Rede ist und in der er dabei letzte Verfahrenstricks auszunutzen sucht, von de­nen ge­klärt werden muss, was davon überhaupt geht. Es gibt in der Ge­meindeordnung kein Antragsrecht des Oberbürgermeisters, seine Amtszeit zu einem Monatsende zu be­enden.

Alles an diesem Rückzug eines Oberbürgermeisters, der sich in die Geschichtsbücher eintragen will, wäh­­rend er sich durch Gerichtsakten eines Strafprozesses kämpfen muss, wirkt eigenartig: Hier geht jemand, der vor keinem Trick zurück­geschreckt ist, sich am Ende aber selbst ausgetrickst hat – und sein Bild in der Öffentlichkeit in der Agonie seiner Amtszeit weiter beschädigen wird.

Dabei ging es nie um eine Vorverurteilung. Wer diesen Vorwurf erhebt, hat nicht verstanden, was es heißen sollte, als Oberbürgermeister eine Stadt wie Frankfurt zu vertreten. Es ist unvorstellbar, dies als Angeklagter in einem Strafprozess zu tun, selbst wenn man freigesprochen werden sollte. Das Amt bringt es mit sich, dass man eine Verantwortung übernehmen muss, die über die Ansprüche an einen Durchschnittsbürger hinausgehen. Feldmann aber sieht sich selbst als ge­nau das: Als Durchschnittsbürger und Vertreter desselben, mit Amtskette zwar, aber gleichwohl. Einen höheren Anspruch an sich selbst erhebt er nicht, an seinem niedrigen ist er dennoch gescheitert.

Immerhin: Kommt alles am Ende so, wie es in Feldmanns Mitteilung steht, spart sich die Stadt ein teures und emotional mühsames Abwahlverfahren, das auch hätte scheitern können. Nun können sich die Parteien gut überlegen, wen sie in das Rennen um die Wahl des nächsten OB schicken wollen. Das wird mit Blick auf die Landtagswahl spannend, die einige Monate danach ansteht, im Herbst 2023.

Niemand möchte in diesen Wahlkampf mit einer Niederlage im viel beachteten Frankfurt starten. Besondere Chancen in der Stadt haben die Grünen. Sie können ein Zeichen setzen und Tarek Al-Wazir, ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl, Rückenwind geben. Stellen sie einen prominenten Kandidaten aus Land oder Bund auf? So oder so: Alle Parteien haben die Verpflichtung, den Frankfurtern einen Kandidaten zu prä­sentieren, der dem Amt die Würde zurückgibt.