Frankfurter Oberbürgermeister : Die Leere um den Jubilar

Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) feiert sein zehnjähriges Amtsjubiläum – in Ho-Chi-Minh-Stadt. In der Heimat versteht er die Welt nicht mehr.

Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) ist an diesem Wochenende seit zehn Jahren im Amt. Da er wegen diverser Skandale nicht vorzeitig zurückgetreten ist, kann er sich nun auf einer Dienstreise in Ho-Chi-Minh-Stadt mit seinen verbliebenen Begleitern über dieses runde Jubiläum freuen. Anlass ist die von der Messe Frankfurt ausgerichtete Fachmesse Automechanika in Ho-Chi-Minh-Stadt, die dort am Mittwoch begonnen hat. Feldmann ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der Messegesellschaft. Sein Sprecher hob hervor, die Zulieferermesse zähle zu den „Exportschlagern“ der Messe Frankfurt, und es sei die erste Ausgabe seit Beginn der Corona-Pandemie. Politischer Höhepunkt werde ein Empfang durch den Chairman des People’s Committee der vietnamesischen Hauptstadt, Phan Van Mai, sein, dessen Rang in etwa dem eines Oberbürgermeisters entspreche. Das regionale Standortmarketing der Rhein-Main-Region werde ein Networking Dinner organisieren.

Aber auch in der Heimat ist es Zeit für einen Rückblick auf das Geleistete. Diese Geschichte beginnt vor etwas mehr als zehn Jahren: Nach der Rückzugsankündigung seiner Vorgängerin, der CDU-Oberbürgermeisterin Petra Roth, hatte ihn die Frankfurter SPD im November 2011 als Spitzenkandidaten für die Wahl im März 2012 aufgestellt. Für die CDU trat der damalige hessische Innenminister und heutige Ministerpräsident Boris Rhein an. Dieser lag im ersten Wahlgang am 11. März mit 39,1 Prozent der Stimmen vor Feldmann, der auf 33 Prozent kam. In der Stichwahl setzte sich Feldmann am 25. März dann aber mit 57,4 Prozent der Stimmen gegen Rhein durch. Feldmann trat am 1. Juli 2012 sein Amt an.