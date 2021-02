Frankfurter Mobilitätsstudie : Der Radweg nutzt nicht nur Radlern

Aktualisiert am

Seit Jahrzehnten Konfliktfeld: die untere Friedberger Landstraße. Seit Sommer 2020 haben Radfahrer dort ihren eigenen Weg. Bild: Maximilian von Lachner

Heftig wird über die Radverkehrspolitik gestritten. Was Anwohner denken, etwa an der Friedberger Landstraße in Frankfurt, wusste niemand. Studenten der Goethe-Universität haben nachgefragt.