Deutschkenntnisse verbessern : Schluss mit der Babysprache

Um Menschen mit schlechten Deutschkenntnissen am Arbeitsplatz besser unterstützen zu können, drückt manch ein Ausbilder wieder die Schulbank. Auch Unternehmen sollten mehr auf ihre Sprache achten.

Direkte Hilfe: Teblet Gabrionas, Teilnehmerin an der Qualifizierung Hauswirtschaft im Mehrgenerationenhaus, lernt durch eine bessere Anleitung durch die Ausbilder besser Deutsch. Bild: privat

„Ferner wünsche ich mir, dass Sie schnellstmöglich das Projekt angehen.“ Die Textzeile schafft Verwirrung. In dem Wort „schnellstmöglich“ schwingt eine gewisse Dringlichkeit. Das Wort „ferner“ aber könnte auch etwas sein, das in „ferner Zukunft“ liegt, also noch ein bisschen Zeit hat.

Es sind Beispiele wie dieses, die Franca Schirrmacher nennt, um deutlich zu machen, wie kompliziert die deutsche Sprache für jene sein kann, die sie neu erlernen müssen. Missverständnisse könnten besonders im Berufsalltag entstehen, in dem manchmal schnell, oft aber auch ungenau kommuniziert werde, sagt die Koordinatorin im Mehrgenerationenhaus im Gallus. Was schon für Muttersprachler zu einer Herausforderung werden könne, sei für Menschen mit rudimentären Deutschkenntnissen kaum zu bewältigen.