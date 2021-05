Frankfurter Logopädin : Zur Chefin herangewachsen

Aktualisiert am

Sevgi Karaman hat vor drei Jahren in Frankfurt eine Praxis für Logopädie übernommen. Zugetraut hat sie sich das nicht. Aber sie hat Hilfe erhalten.

Viele schlaflose Nächte. Die sind Sevgi Karamans deutlichste Erinnerung an die ersten Monate, nachdem sie sich entschieden hatte, Inhaberin der Frankfurter Logopädie-Praxis zu werden, in der sie bis dahin als freie Mitarbeiterin tätig gewesen war. Die Praxis schrieb zu diesem Zeitpunkt rote Zahlen, und von den 15 Mitarbeitern wollten einige die Chance nutzen, sich neu zu orientieren, sich mit eigener Praxis selbständig zu machen.

Gleichzeitig hat die heute 54 Jahre alte Logopädin, die als Mutter erwachsener Kinder und Ehefrau ein Leben der Familie und der Freizeitgestaltung widmen könnte, aber auch gelernt, wie viel Energie in ihr steckt und was ihr guttut: Verantwortung zu übernehmen, herausgefordert zu sein, mit ihrem Team zu arbeiten und denjenigen zu helfen, die Sprachstörungen haben. Darunter auch solche, für die Deutsch nicht ihre Muttersprache ist und die sich von der Anforderung, zweisprachig sein zu müssen, so herausgefordert fühlen, dass die Therapeutin mit ihrer Kompetenz ihnen beistehen kann. Heute steht für Karaman fest: „Die Praxis zu führen, das macht mich zufrieden.“ Und schlaflose Nächte? Die kennt sie noch. „Sie werden aber weniger.“