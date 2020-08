Frankfurter Korruptionsaffäre : Mediziner erheben schwere Vorwürfe

In der hessischen Justiz wächst die Sorge, die Korruptionsaffäre in der Generalstaatsanwaltschaft könnte sich als Sprengsatz mit Zeitzünder erweisen. Daher sind nach Informationen der F.A.Z. die Ermittlungen gleich in doppelter Hinsicht intensiviert worden. Zum einen soll möglichst rasch geklärt werden, in welchem Ausmaß der beschuldigte Oberstaatsanwalt finanziell an Gutachten partizipierte, die er als Leiter der Zentralstelle für Medizinstrafrecht in Auftrag gab. Zum anderen geht man den immer lauter werdenden Spekulationen nach, die Verfahren gegen Ärzte, Apotheker und Kliniken wegen des Verdachts des Abrechnungsbetrugs seien zum Teil überzogen und aufgebläht worden, um möglichst große Einnahmen mit den Gutachten zu erzielen. Die von dem Beschuldigten geführten Verfahren sind daher vorerst gestoppt. Auch ältere Fälle, so ist zu hören, werden insoweit überprüft. Sollte sich herausstellen, dass es nicht nur darum ging, Einnahmen zu teilen, sondern dass auch Vorwürfe konstruiert wurden, um das Honorar für die Gutachten zu steigern, wäre dies nicht nur Rechtsbeugung, sondern, wie es ein erfahrener Richter nannte, der „GAU“.

Wie berichtet, wird dem 53 Jahre alten Oberstaatsanwalt gewerbsmäßige Bestechlichkeit vorgeworfen. Er soll schon vor 15 Jahren einen Unternehmer – mit dem er angeblich seit langem befreundet ist – dazu gebracht haben, eine Gesellschaft zu gründen, um lukrative Gutachten für die Justiz zu erstellen. In den vergangenen zehn Jahren habe der Geschäftsmann, so der Vorwurf, dank der Vermittlung durch den Oberstaatsanwalt Umsätze von insgesamt mehr als 12,5 Millionen Euro erzielt. Nach den bisherigen Erkenntnissen flossen an den Juristen allein in den vergangenen fünf Jahren mehr als 240.000 Euro Schmiergeld; frühere Zahlungen sind wohl verjährt.