Die Frankfurter Matthäuskirche ist ein Symbol des Protestes gegen die Finanzwelt. Jetzt wird sie ersetzt von einem Hochhauskomplex, in den ein neuer Sakralraum integriert wird.

Das Bild ist eine beliebtes Fotomotiv: Eine kleine Kirche steht selbstbewusst zwischen übermächtig erscheinenden Hochhäusern. Deutlich hebt sich das goldene Kreuz auf dem Kirchturm von den Glasfassaden der Finanzwelt ab. Die Matthäuskirche an der Frankfurter Messe ist in den vergangenen Jahrzehnten zu ei­nem Symbol geworden für den Protest gegen den Vorrang kommerzieller Interessen. Denn dass es ihm ums Geld statt um kirchliche Werte gehe, wurde dem Evangelischen Regionalverband vorgeworfen, als dieser vor mehr als 20 Jahren beschloss, angesichts sinkender Besucherzahlen die Kirche nicht länger zu un­terhalten und das Grundstück zu verkaufen. Mehrfach diente der Turm als Plakatwand für Protestbotschaften. In der Kirche selbst gab es Diskussionsveranstaltungen, etwa zum ethisch vertretbaren Umgang mit Geld.

Günter Murr Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung.

Die Evangelische Hoffnungsgemeinde, zu der die Kirche gehört, wollte das Gebäude trotz sinkender Auslastung im­mer erhalten. Einen Teilerfolg hat sie er­zielt: Zwar will ein Investor auf dem Kirchengrundstück an der Ecke Friedrich-Ebert-Anlage/Hohenstaufenstraße einen 130-Meter-Turm errichten. Der Regionalverband verkaufte vor drei Jahren aber nicht das gesamte 3100 Quadratmeter große Grundstück an den Hamburger In­vestor Becken, sondern behielt 650 Qua­dratmeter, auf denen der Kirchturm und ein Teil des Kirchenschiffs stehen. Mit diesem Kompromiss, dessen Grundzüge auf einen Beschluss des Jahres 2007 zu­rückgeht, hat die Kirche auf einen Millionenbetrag verzichtet. Auf der Kirchenfläche soll ein neuer Sakralbau mit dem Na­men Hoffnungskirche entstehen. Der Kirchturm solle erhalten bleiben, teilte der Regionalverband auf Anfrage mit. Möglich seien aber auch „ein Turmneubau vergleichbarer Art und Größe oder eine andere architektonische Lösung mit entsprechender Symbolwirkung“.

„Zeichen für die Zukunft von Kirche“

Details zur künftigen Bebauung wird erst ein zweistufiger Architektenwett­bewerb bringen. Aus einer gemeinsamen Pressemitteilung, in der Becken und Re­gionalverband das weitere Vorgehen er­läuterten, wird ersichtlich, dass es den beiden Partnern darum geht, ein neues Symbol zu schaffen sowie durch Wohnungen und gemeinnützige Einrichtungen einen Mehrwert für die Öffentlichkeit. „Die Verbindung von Hochhaus und Kirche kann in diesem Projekt zu einem Statement für eine der modernen Welt zugewandten Kirche werden“, sagt Stadtdekan Achim Knecht. Annegreth Schilling, Pfarrerin der Hoffnungsgemeinde, spricht von einem „Zeichen für die Zukunft von Kirche in der Großstadt“. Und auch Jens Hogekamp, Geschäftsführer der Becken Development, hebt das „einzigartige Ensemble“ aus Hochhaus und Kirche hervor.

Während der Kirchenraum gut sichtbar neben der wichtigen Einfallstraße an der Messe entsteht, ist für das Hochhaus selbst eine Fläche weiter hinten an der Hohenstaufenstraße vorgesehen. Dort be­findet sich derzeit ein zweigeschossiges Gebäude, das für eine Kindertagesstätte genutzt wurde. Maximal 130 Meter Höhe sind laut dem gültigen Hochhausrahmenplan erlaubt, in der Ausschreibung des Architektenwettbewerbs ist von mindestens 100 Meter Höhe die Rede. Details werden in einem eigenen Bebauungsplan geregelt, der – anders als bisher geplant – von dem für das benachbarte Areal des alten Polizeipräsidiums ge­trennt wird. Genutzt werden sollen das Hochhaus und die sechsgeschossigen Er­gänzungsgebäude sowohl für Büros als auch für Wohnungen, darunter geförderte entsprechend den aktuellen Vorgaben der Stadt. Für die Erdgeschosse werde eine „gemeinnützige Nutzung“ geprüft.

Nach dem Krieg wieder aufgebaut

Für den Architektenwettbewerb sind sieben Büros gesetzt, weitere acht können sich bis Ende Juli bewerben. Bis November sollen städtebauliche Ideen für die Anordnung der verschiedenen Baukörper entwickelt werden, in einer zweiten Phase geht es dann bis März 2024 um das Erscheinungsbild und die architektonischen Details.

Unabhängig von der Zukunft des Turms wird die Kirche selbst wohl abgerissen. Sie ist eine architektonische Ku­riosität. Denn der sakrale Raum befindet sich im ersten Stock, im Erdgeschoss ist das Gemeindezentrum untergebracht. Zur Bauzeit Anfang des 20. Jahrhunderts sah das Gebäude ganz anders aus als heute. Es war ein bunter Stilmix aus neugotischen Fenstern und neobarocken Turmhelmen. Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche im vereinfachten Stil wieder aufgebaut. Mit 1250 Sitzplätzen war sie bei der Eröffnung 1955 die größte evangelische Kirche Frankfurts. Unter Denkmalschutz steht nicht das Gebäude selbst, sondern lediglich ein Teil der Ausstattung.

Ob und wann die Hochhauspläne tatsächlich realisiert werden, ist auch nach der Auslobung des Wettbewerbs offen. Becken Development jedenfalls war schon mit einer anderen Hochhausentwicklung in Frankfurt beschäftigt, hat das als „Drei Schwestern“ bekannte Projekt an der Stiftstraße in der Innenstadt aber längst weiterverkauft.