Infektiologin Vehreschild : „Der Tsunami hat sich ausgelaufen“

Ist die zweite Corona-Welle schon im Frankfurter Uniklinikum angekommen?

Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Ich bin mir nicht sicher, ob das Wort „Welle“ so geschickt gewählt ist. Es suggeriert, dass es bei den Infektionszahlen ausgeprägte Peaks gibt, die dann wieder auf ein Normalniveau zurückgehen. Das beschreibt die epidemiologische Dynamik dieser Erkrankung nicht gut.

Wie würden Sie die Lage beschreiben?

Was die Belastung der Krankenhäuser angeht, so ist die Situation im Moment viel weniger kritisch als um Ostern herum. Wir haben deutlich weniger Patienten mit Covid-19 in den Krankenhäusern. Das darf man nicht verwechseln mit der erneuten Zunahme der positiven Tests, gerade unter jüngeren Menschen. Von diesen Infizierten sind viele asymptomatisch.