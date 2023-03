Aktualisiert am

Zwei Türme stehen schon in voller Höhe

Hochhäuser in Frankfurt

Hochhäuser in Frankfurt :

Hochhäuser in Frankfurt : Zwei Türme stehen schon in voller Höhe

Ende des Jahres werden die ersten Büros im Hochhaus-Quartier Four in der Frankfurter City bezogen. Ein Jahr später sollen alle vier Hochhäuser fertig sein. Mehr als 50 Prozent der Wohnungen sind bereits verkauft.

Jede Woche wird ein neues Geschoss fertig: Zwei der vier Türme des Hochhaus-Quartiers Four in der Frankfurter Innenstadt haben rund zwei Jahre nach der Grundsteinlegung ihre volle Höhe erreicht. Die größte Baustelle der Stadt wird auch international aufmerksam beobachtet: Das Ensemble zählt zu den 43 Projekten, die für den MIPIM Award nominiert sind. Die Auszeichnung wird Mitte März auf der für die gesamte Branche bedeutendsten Immobilienmesse in Cannes verliehen.

Zuletzt hat der Turm T3 seine volle Höhe von 125 Metern erreicht. Auf 31 Stockwerken finden ein Hotel der Marke Kimpton sowie rund 240 Eigentumswohnungen Platz. Käufer konnten bei einer kleinen Feier am Montag schon einmal einen Eindruck vom Ausblick und vom Lebensgefühl mitten in der Skyline gewinnen. Nach Angaben des Projektentwicklers Groß & Partner sind mehr als 50 Prozent der Wohnungen verkauft. Das Spektrum reicht von kleinen Einheiten bis hin zu großen Maisonette-Wohnungen, die sich über zwei Etagen erstrecken. Zum Teil haben sich Käufer für zwei Wohnungen entschieden und wollen diese zusammenlegen.

Bereits Ende des vergangenen Jahres wurde der Rohbau des kleinsten Turms, des 105 Meter hohen T4, fertiggestellt. Dort werden Ende 2023 die ersten Büromieter einziehen. 40 Prozent der Fläche ist vermietet. Zuletzt hat sich die auf Arbeitsrecht spezialisierte Kanzlei Pusch Wahlig Workplace Law rund 1000 Quadratmeter in der elften Etage gesichert.

Höchster Turm wird 233 Meter hoch

Bei rund 40 Meter Höhe ist der Wohn- und Hotelturm T2 angelangt. Er wird aber im Laufe der nächsten Monate die beiden im Rohbau fertiggestellten Hochhäuser überholen und am Ende 179 Meter erreichen. Die Krone des Hochhaus-Ensembles ist aber der 233 Meter hohe Büroturm T1. Er hat vor Kurzem die 150-Meter-Marke überschritten. Die Markierung an der Fassade ist schon von Weitem zu erkennen. Mittlerweile sind drei weitere Stockwerke hinzugekommen, im Sommer soll die volle Höhe erreicht sein.

Mehr zum Thema 1/

Die Fertigstellung des gesamten Quartiers mit 213.000 Quadratmeter Nutzfläche ist für Ende 2024 geplant. Neben Büros, Hotels, Einzelhandel und Gastronomie entstehen auf dem rund 16.000 Quadratmeter großen Grundstück insgesamt 600 Wohnungen, 78 davon gefördert. Den Sockel der vier Hochhäuser bildet ein mehrstöckiges Podium, auf dem sich unter anderem eine öffentlich zugängliche Dachterrasse befindet.