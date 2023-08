Armut und Obdachlosigkeit zeigen in Einkaufsstraßen ihr hässliches Gesicht. Ein Frankfurter Händler moniert den Verfall vor seiner Ladentür und will jetzt zusammen mit Nachbarn die Initiative ergreifen.

Es ist nicht irgendein Möbelgeschäft. Leptien 3 gehört zu den führenden Einrichtungshäusern in Deutschland, verkauft in Frankfurt auf 1800 Quadratmetern High-End-Design in einem Schauraum, der seinerzeit in den sogenannten Zeilhöfen an der Großen Friedberger Straße entwickelt wurde.

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Vor einem Jahr ist auf der gegenüberliegenden Straßenseite noch ein Premium-Ableger – eine Ausstellungsfläche für die Marke Rimadesio – hinzugekommen. Frank Ziegler führt seit vielen Jahren die Geschäfte, er ist ein bekennender und meistens gut gelaunter und entspannter Frankfurt-Fan, den man beim schicken Italiener im Nordend ebenso trifft wie im Burger-Imbiss in der Innenstadt.

Doch nun schlägt der Geschäftsmann Alarm. „Unsere Liebe zu Frankfurt wird auf eine harte Probe gestellt“, schreibt Ziegler in einem Brief, den er zunächst als Entwurf verfasst hat und nach Abstimmung mit der Nachbarschaft an die Stadt Frankfurt schicken will.

Joachim Stoll, den Vorsitzenden des Einzelhandelsausschusses der IHK Frankfurt und früheren Nachbarn, hat er ebenfalls eingeschaltet. Es geht um den Zustand der Großen Friedberger, die sich als Geschäftsstraße von der Konstablerwache hoch bis zum Regenbogen-Kreisel zieht und an der sich nach Zieglers Auskunft seine Kunden und die vieler anderer Geschäfte nicht mehr wohlfühlten. Weil die Straße immer weiter verkomme, wie er im Gespräch mit der F.A.Z. an Ort und Stelle erläutert.

Dabei ist die Große Friedberger vom Angebot her eine der interessantesten Nebenstraßen der Zeil. Viele Geschäfte sind hier noch inhabergeführt, die Sortimente gehoben. Das Elektronikfachgeschäft Hifi-Profis zeigt auf 2000 Quadratmetern das gesamte Potpourri der Unterhaltungselektronik, das Lichtcenter hat die Topmarken der Branche im Programm, Alpin Sport die Neuheiten für die nächste Skisaison, und der Frankfurter Laufshop ist zusammen mit seiner Markenfiliale für Falke-Strümpfe beliebte Adresse für hiesige Laufsportler. Die Verbraucherzentrale Hessen hat hier ebenfalls ihren Sitz und ein Beratungsbüro. Daneben gibt es Filialen von dm und Aldi, inzwischen auch einen Kiosk und Restaurants von Döner-Ketten. Den Fast-Food-Auftakt an der Zeil macht seit Jahren eine Filiale von McDonald’s.

Vor gut sechs Jahren hatte die Stadt die Straße für viel Geld umgebaut und saniert. Darauf hatten die Anlieger lange gewartet. Die Gehwege sind seitdem breiter, Sitzblöcke aus Granit wurden aufgestellt, an die 50 Fahrradbügel installiert, Bäume gepflanzt – „alles so, wie man sich das wünscht“, schreibt Ziegler in seinem Brief, der in einem Ton verfasst ist – zurückhaltend und höflich –, wie man ihn vom Verfasser kennt. Ziegler gehört nicht zu den Polterern in der Stadt.

So spricht er denn auch vom „Fluch der guten Tat“. Die gut gemeinten Maßnahmen hätten sich im Laufe der Zeit ins Gegenteil verkehrt. Die Steinbänke seien ein beliebter Treffpunkt für organisierte Bettler und Obdachlose und mittlerweile „derart angegriffen und verschmutzt, dass sie nicht mehr von Passanten der Einkaufsstraße genutzt werden können“, schreibt Ziegler.