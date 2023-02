Einhundert Jahre werde die Frankfurter Großmarkthalle überdauern, hat ihr Architekt, der damalige städtische Baudirektor Martin Elsaesser, vorausgesagt. Seine Prophezeiung dürfte sich erfüllen, in fünf Jahren, also 2028, wird Frankfurt den 100. Geburtstag dieser Ikone des Bauprogramms „Neues Frankfurt“ feiern. Freilich hat die seit 1984 unter Denkmalschutz stehende Großmarkthalle im Osten der Stadt längst ihre alte Funktion als Verteilungszentrum von Gemüse und Obst verloren. Statt mit Orangen und Salatköpfen wird in ihren Räumen mit Devisen gehandelt, seit die Europäische Zentralbank die Halle 2002 gekauft und zu einem Teil ihres zwischen 2010 und 2014 errichteten Neubaus an der Sonnemannstraße machte.

In diesem Jahr feiert die Großmarkthalle ein anderes Jubiläum, nämlich den 70. Jahrestag ihrer Wiedereröffnung nach dem Zweiten Weltkrieg am 12. Februar 1953. Vorausgegangen war ein vier Jahre dauernder Wiederaufbau des westlichen Teils des Bauwerks, der von Bomben getroffen und zerstört worden war. Dass die alliierten Flugzeuge die Halle und die umgebenden Gebäude nicht ausradiert haben, ist reiner Zufall. Denn der Osthafen war wie die Innenstadt, die am Ende ganz in Trümmern lag, Ziel der großen Bombenangriffe vom 4. Oktober 1943 sowie vom 29. Januar, 18. März und 22. März 1944.