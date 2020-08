Blitzeinbruch in Frankfurt : Diebe rasen mit Auto in Juweliergeschäft

Unbekannte sind mit einem gestohlenen Auto in ein Juweliergeschäft in der Frankfurter Goethestraße gerast. Sie stahlen Schmuck und Uhren im Wert von mehreren hunderttausend Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Abgesperrt: In diesen Eingang des Bulgari-Juweliers sind die Täter am frühen Dienstagmorgen gerast. Bild: Bernd Kammerer

Am frühen Dienstagmorgen haben Unbekannte in dem Bulgari-Juwelier an der Goethestraße eingebrochen - allerdings nicht leise und mit technischer Überlistung der Alarmanlage, sondern brachial mit einem Auto. Blitzeinbruch heißt diese Art des Einbruchdiebstahls. Die Täter fahren mit hoher Geschwindigkeit in die Glasfassade eines Geschäfts und sammeln innerhalb von Sekunden alles ein, was sie zu greifen bekommen. Dann flüchten sie, meistens mit Erfolg.

Katharina Iskandar Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Im Fall der Bulgari-Filiale an Frankfurts vornehmster Einkaufsstraße waren es mindestens zwei Täter, die gegen vier Uhr morgens mit einem gestohlenen VW Golf in die Fassade hineingerast waren. Anschließend, so ein Polizeisprecher, zertrümmerten sie mehrere Vitrinen und stahlen Uhren und Schmuck im Wert von mehreren hunderttausend Euro. Konkret wurde der Tatzeitraum laut Polizei zwischen 3.48 und 4.03 Uhr angegeben. Die Alarmanlage löste nach derzeitigen Erkenntnissen gegen vier Uhr aus. Die Tat selbst wurde auf Video festgehalten, das die Polizei derzeit auswertet.

Das Geschehen nach der Tat ist hingegen noch weitgehend unklar. Die Polizei vermutet, dass die Täter anschließend mit einem anderen Fahrzeug, entweder mit einem zweiten Auto oder mit einem Motorrad, geflüchtet sind. Um das zu klären, sucht die Polizei dringend Zeugen.