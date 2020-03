Nach Verdacht in ICE : Frankfurter Gesundheitsamt will Corona-Schnelltest prüfen

Wegen eines Corona-Verdachtsfalls ist in Frankfurt-Süd am Mittwoch ein ICE vorübergehend gestoppt worden. Bild: dpa

Die Frage, ob jemand das Coronavirus in sich trägt, könnte per Test bald rascher als bisher beantwortet werden. Eine deutsche Firma hat nach eigenen Angaben einen Schnelltest entwickelt. Anhand von nur zwei Tropfen Blut könnte die Diagnose binnen 20 Minuten gestellt werden, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Das Frankfurter Gesundheitsamt will sich diesen Schnelltest ansehen, wie Udo Götsch, Sachgebietsleiter Infektiologie, der F.A.Z., mitteilte. „An einem Schnelltest haben wir Zweifel, werden uns aber nach dem genannten Produkt erkundigen“, so Götsch.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Auf ganz klassische Art und Weise konnten Mediziner am Mittwoch rasch die Frage klären, ob ein Fahrgast in einem unplanmäßig im Frankfurter Südbahnhof gestoppten ICE mit dem Coronavirus infiziert sei: Zwei Ärzte an Bord befragten den Mann eingehend, wie Götsch erläuterte. Nach dieser Anamnese konnten sie Entwarnung geben. Ein Test sei nicht nötig gewesen.

Der Zug war im Verlauf des Vormittags auf Anweisung der Bundespolizei gestoppt worden. Der Grund: Besagter Mann hatte sich mit Erkältungssymptomen gemeldet. Daraufhin kam Corona-Verdacht auf.

Die Bundespolizei riegelte den ICE aus Kiel ab, 330 Fahrgäste durften ihn nicht verlassen. Nach knapp anderthalb Stunden unerwarteten Aufenthalts ging es schließlich weiter. Der Fall erregte überregional Aufsehen.