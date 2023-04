Fünf Wochen lang saßen zwei Brasilianerinnen in Haft, nachdem der Zoll am Flughafen Frankfurt 40 Kilogramm Kokain in ihren Koffern entdeckt hatte. Dann stellte sich heraus: Das Rauschgift war ihnen wohl untergeschoben worden.

Mit jeweils 20 Kilogramm Kokain in ihren Koffern sind Anfang März zwei Brasilianerinnen am Frankfurter Flughafen von Zollbeamten festgenommen worden. Das laut brasilianischen Medienberichten verheiratete Paar, die Tierärztin Jeanne P. und die Geschäftsfrau Kátyna B., war auf dem Weg nach Berlin, die beiden waren am Flughafen Santa Genoveva in Goiânia an Bord gegangen, in São Paulo umgestiegen, und in Frankfurt war ein weiterer Umstieg geplant.

Doch statt nach Berlin führte der Weg die Frauen zum Haftrichter am Amtsgericht Frankfurt und in die Untersuchungshaft. Einen guten Monat später sind sie nun wieder auf freiem Fuß – denn wie es aussieht, wurde ihnen das Rauschgift bei ihrem Umstieg in São Paulo untergeschoben.

In dem Verfahren ging es für die Frauen um viel: Die Straferwartung ist in solchen Fällen erheblich. Das Betäubungsmittelgesetz sieht für die „unerlaubte Einfuhr von Betäubungsmitteln“ eine Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren vor, wenn Drogen in nicht geringer Menge eingeführt werden – wovon bei 20 Kilogramm je Person auszugehen ist. Wer als Mitglied einer Bande handelt, muss mit einer Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren rechnen, und schon für minderschwere Fälle sieht das Gesetz maximal zehn Jahre vor.

Anwältin spricht von „bürokratischer“ Justiz

Die beiden Brasilianerinnen beteuerten von Anfang an, mit dem Kokain nichts zu tun zu haben, und legten Beschwerde gegen die Anordnung der Untersuchungshaft ein. Medien in ihrer Heimat berichteten über den Fall, auch weil die Rechtsanwältin der beiden mit CNN Brasil sprach: Die Frauen seien verzweifelt, in ihren kleinen Zellen eingesperrt zu sein, es gehe ihnen körperlich und seelisch schlecht.

„Sie leiden sehr“, sagte die Anwältin und fügte mit Blick auf die deutsche Justiz hinzu, sie habe den Eindruck, Gericht und Staatsanwaltschaft seien sich der Situation bewusst, „aber leider sind sie bürokratischer und strenger“ als die brasilianischen Behörden.

Grund für die Berichterstattung zu dem Fall war auch die Tatsache, dass es Anfang April eine Operation zur Bekämpfung des internationalen Drogenhandels durch vertauschte Gepäckstücke an Flughäfen gegeben hatte. In Berichten von CNN Brasil dazu hieß es, in São Paulo seien im Zuge der Aktion fünf Haftbefehle gegen Mitarbeiter von Subunternehmen erlassen worden, die für Fluggesellschaften tätig gewesen seien.

Die Ermittlungen deuteten darauf hin, dass es Mitglieder genau dieser kriminellen Organisation gewesen waren, die Jeanne P. und Kátyna B. die 40 Kilogramm Kokain untergeschoben hatten, indem sie die Etiketten von den Koffern der Frauen an mit Drogen präparierten Gepäckstücken anbrachten. Die Gruppe sei arbeitsteilig vorgegangen, heißt es: Ein Teil habe die Etiketten getauscht und die Koffer fotografiert, der andere Teil habe das Gepäck vom Inlandsterminal zum internationalen Terminal gebracht.

Von entsprechenden Videoaufzeichnungen vom Flughafen in São Paulo erfuhren schließlich auch die Zollfahndung und die Staatsanwaltschaft in Frankfurt. „Die brasilianischen Behörden haben die Beweismittel zur Verfügung gestellt“, sagt eine Zoll-Sprecherin. Einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft zufolge brachte ein Lufthansa-Pilot einen USB-Stick mit dem Video-Material nach Frankfurt, weil ein Rechtshilfeersuchen viel länger gedauert hätte. Nach der Analyse der Aufnahmen seien die Haftbefehle „umgehend“ aufgehoben worden.

Jeanne P. und Kátyna B. sind nun wieder auf freiem Fuß, die Ermittlungen zu dem Fall dauern allerdings an. Die Spurenuntersuchungen an den Koffern sind laut der Sprecherin noch nicht beendet. Außerdem werde ein Rechtshilfeersuchen an die brasilianischen Behörden bezüglich deren Erkenntnisse zum dortigen Ermittlungsverfahren gestellt – denn auch die Frage, wer die Koffer in Frankfurt abholen sollte, ist noch nicht beantwortet.