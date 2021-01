Kein Sprengstoff gefunden : Frankfurter Flughafen nach Bombendrohung evakuiert

Aktualisiert am

Ein deponierter Koffer hat am Samstagabend am Frankfurter Flughafen einen Großalarm ausgelöst. Zwei Verdächtige wurden festgenommen. Nach einer Person wird noch gefahndet.

Nach dem Bombenalarm am Frankfurter Flughafen ist der Airport am Samstagabend großräumig gesperrt worden. Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, hatten Zeugen beobachtet, wie ein Mann und eine Frau gegen 18 Uhr einen Koffer an der Passkontrolle deponiert hatten und „Allahu akbar“ gerufen haben. Sicherheitskräfte leiteten sofort eine Fahndung ein und evakuierten das Terminal, kurz darauf wurden die beiden mutmaßlichen Täter von Spezialkräften überwältigt und festgenommen. Sie werden zur Stunde verhört. Über ihren Hintergrund ist derzeit nichts bekannt.

Der Koffer wurde von Sprengstoffexperten geöffnet. Darin befand sich allerdings kein Sprengstoff, auch keine Waffen, wie der Sprecher weiter mitteilte. Dennoch wird er nun auch kriminaltechnisch weiter untersucht.

Zeugen berichteten, es habe noch eine dritte Person gegeben, die gemeinsam mit dem Paar im Terminal unterwegs gewesen sei. Nach dieser Person wird derzeit noch gefahndet. Solange bleibt das Terminal 1 gesperrt, ebenso der Fernbahnhof. Züge wurden auch nicht über den Fernbahnhof umgeleitet.