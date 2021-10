10 Jahre Nordwest-Landebahn : Von Protest bis Corona-Parkplatz

Am 21. Oktober 2011 eröffnete Bundeskanzlerin Angela Merkel die Nordwest-Landebahn des Flughafens. In der Pandemie wurde die Piste zeitweise zum Parkplatz für Flugzeuge, die nicht mehr gebraucht wurden.

Für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) war die Frankfurt-Visite am 21. Oktober 2011 zwar ein wichtiger, aber längst nicht der einzige Termin an diesem Tag. Knapp eine Stunde nachdem der Regierungs-Airbus um 14.31 Uhr auf der neuen Nordwest-Landebahn des Frankfurter Flughafens aufgesetzt hatte und damit die vierte Piste des größten deutschen Flughafens offiziell in Betrieb gegangen war, hob Merkel auch schon wieder in Richtung Berlin ab. Dort harrte der in Gefahr geratene Euro der Rettung, und die Regierungskoalition aus CDU und FDP stritt heftig über Steuersenkungen. Merkel flog freilich nicht davon, ohne zuvor den Flughafenausbau in Frankfurt als ein für ganz Deutschland bedeutendes Projekt und die Bürgerbeteiligung in Form der Mediation als modellhaft zu bezeichnen.

Das allerdings sahen und sehen die Ausbaugegner anders, die sich an jenem Tag vor dem Festzelt versammelt hatten und die Feier mit Pfiffen begleiteten. Mit der Inbetriebnahme der vierten Piste wuchs die Zahl der Gegner weiter. Auch weil man eine Ausbauvariante gewählt hatte, mit der die Anfluglinien um 1,4 Kilometer nach Norden und somit näher an stark besiedeltes Gebiet gerückt waren. Das bekamen besonders deutlich die Flörsheimer im Westen und im Osten die Bewohner des Frankfurter Südens zu spüren. Einige von ihnen und Bewohner anderer Anrainerkommunen des Flughafens protestieren seither montags im Terminal 1 des Flughafens und fordern, die neue Bahn wieder zu schließen.

Für den Flughafenbetreiber ist das keine Option. Die vierte Piste ist, zusammen mit dem Bau eines dritten Terminals, nach wie vor Kern des Großprojekts Flughafenausbau, das Fraport viele Jahre zuvor angestoßen hatte, um in Zukunft in der Konkurrenz der großen internationalen Luftverkehrsdrehkreuze ganz vorn dabei sein zu können. Um die Nordwest-Landebahn, die jenseits der A 3 liegt, an das Vorfeld des Flughafens anzuschließen, wurden zwei gewaltige Betonbrücken über die vielbefahrene Autobahn gebaut. Zudem musste aus Sicherheitsgründen ein Werk des Unternehmens Ticona komplett verlegt werden, was zusätzlich mehr als 650 Millionen Euro kostete.

Seit dem ersten vollen Betriebsjahr 2012 landeten auf der Nordwestpiste in krisenfreien Jahren bis zu 120.000 Flugzeuge jährlich. Als die Corona-Pandemie allerdings 2020 den Luftverkehr fast ganz zum Erliegen brachte, diente sie nur mehr als riesiger Parkplatz für Flugzeuge, die nicht mehr gebraucht wurden. Im April 2020 lag der Passagierrückgang im Vergleich zum April des Vorkrisenjahres bei 96,9 Prozent. Im Juni 2020 eröffnete Karl-Ludwig Kley, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutschen Lufthansa, die Hauptversammlung des Konzerns nach den drei besten Geschäftsjahren der Unternehmensgeschichte mit einem für einen Aufsichtsratsvorsitzenden wohl einmaligen Satz: „Wir haben kein Geld mehr“, sagt er. Der Kranich, der Frankfurter Hauptkunde, war am Boden, schaffte es nur mit staatlicher Hilfe, der Insolvenz zu entgehen.