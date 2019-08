Frankfurter Flughafen : Fernbahnhof wegen Rauchs gesperrt: Züge umgeleitet

Am Morgen wird die Feuerwehr wegen Rauchentwicklung in den Frankfurter Fernbahnhof gerufen. Der Bahnhof wird für den Einsatz gesperrt. Die Ursache ist dann bald klar.

Wegen einer qualmenden Bremse an einem IC-Zug ist der Fernbahnhof am Frankfurter Flughafen am Dienstagmorgen zeitweise gesperrt worden. Der Fernverkehr wurde über den Regionalbahnhof am Flughafen umgeleitet, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte.

Weil die Ursache für die Rauchentwicklung zunächst unklar war, wurde die Feuerwehr alarmiert. Während des Einsatzes konnte der Fernbahnhof nicht angefahren werden. Vier Züge wurden zum Regionalbahnhof umgeleitet.

Nach rund einer halben Stunde wurde die Sperrung laut Bahnangaben wieder aufgehoben. Nach ersten Erkenntnissen war an einem Wagen eine angezogene Handbremse heiß gelaufen, was zu Rauch und Gestank führte.