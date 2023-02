Anschluss unter dieser Nummer: Die Schlösser sind so vielfältig – und oft auch so mitgenommen – wie die Fahrräder, zu deren Schutz sie dienen. Bild: Frank Rumpenhorst

Ein Schloss weckt Phantasie, zumindest bei jenen, die dafür empfänglich sind. In Gedanken wandeln sie durch Luftschlösser, errichten für sich und ihre Liebsten Traumschlösser. Nur wenigen wie dem Märchenkönig Ludwig II. von Bayern ist es vergönnt, dass aus den hochfliegenden Träumereien Wirklichkeit wird. So richtig romantisch sind Schlösser aber nicht, wenn sie schlüsselfertig erbaut sind, sondern erst dann, wenn sie Patina ansetzen, wenn ihr Glanz in Vergessenheit gerät, wenn sie langsam zu Ruinen verfallen und womöglich als Spukschlösser ihren Besuchern einen Schauer über den Rücken jagen. So wie das „Verwunschene Schloss“ aus Edgar Allan Poes Gedicht.

Matthias Trautsch Koordination Reportage Rhein-Main. Folgen Ich folge



„Und alles, alles, was dort umher – Je prangte an Herrlichkeit – Ist nur eine traumhafte Mär – Aus längst vergessener Zeit.“ Oder wie im Märchen von Dornröschen, das von einer bösen Fee in einen hundertjährigen Schlummer versetzt wird. Während die Prinzessin schläft, wuchern um ihr Schloss herum die Brombeeren und andere dornige Büsche zu einem undurchdringlichen Dickicht heran, in dem sich ein mutiger Prinz nach dem anderen verfängt und sein Leben lässt. Doch dann, als die Zeit reif ist, verwandeln sich die Stacheln in Blüten, Dornröschen wird von einem Kuss und mit ihr der ganze Hofstaat erweckt.

Von der Poesie eines Fahrradschlosses

Nach Märchenschlössern kann man in Frankfurt lange und leider auch vergebens suchen – eine Stadt des Bürgertums und der Banken ist eben keine Fürstenresidenz. Aber auch in der Brust von Bürgern und Bankern schlagen romantische Herzen. Davon zeugen die Liebesschlösser, die zu Tausenden auf dem Geländer des Eisernen Stegs befestigt sind. Und auch dem vermeintlich profanen Alltag wohnt ein Zauber inne. Es muss nur jemanden geben, der willens ist, ihn zu erkennen.

So wie der Fotograf Frank Rumpenhorst, der sich mit der Kamera auf die Suche nach der Poesie der Fahrradschlösser begeben und ein paar der malerischsten Exem­plare porträtiert hat. An ihrem Eisen nagt der Rost, Sonne und Regen bleichen ihre Plastikhüllen aus, manche von ihnen sind geradezu dornröschenhaft von städtischem Grün umrankt, aber sie tun unbeirrbar das, wozu sie bestimmt sind: Sie sichern das Fahrrad – auf dass dessen Besitzer eines nahen oder auch fernen Tages zurückkehren, sich in den Sattel schwingen und in den Sonnenuntergang rollen möge.

Mehr zum Thema 1/

Nicht ganz so romantisch veranlagte Geister werden einwenden, dass der Tag der Wiedervereinigung von Rad und Fahrer womöglich nie kommt und dass der Drahtesel deshalb noch eine Ewigkeit vor sich hin rostend herum- und schlimmstenfalls im Weg stehen wird. So lange, bis sich die städtische Entsorgungsgesellschaft erbarmt, mit dem Bolzenschneider und der Winkelschleifmaschine anrückt, das treue Schloss durchtrennt und das vergessene Zweirad der Altmetallpresse zuführt. Bis dahin aber wollen wir daran glauben, dass sich der unbekannte Radfahrer doch noch seiner Verantwortung für das einst geliebte Gefährt entsinnt. Wäre es ihm egal, dann hätte er es doch nicht angeschlossen. Die Zeit wird kommen, und es muss ja nicht gleich hundert Jahre dauern wie im Märchen.