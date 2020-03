Modische Atemschutzmasken : Bunt gegen das Virus

Atemschutzmasken müssen nicht trist und langweilig sein. Ganz im Gegenteil: Warum keine gemusterten, farbenfrohen Masken tragen, die die Welt in diesen Tagen etwas bunter machen? Diese Überlegung steckt hinter der selbst genähten Gesichtsmaske „Better than nothing“ von Designerin Christiane Wegner. Ihre Entwürfe beweisen, dass sich Atemschutz und modebewusstes Erscheinungsbild verbinden lassen.

„Ich arbeite mit schönen Stoffen, die nicht aussehen, als würde man zu einer Operation gehen“, sagt sie. Von grün bis rot, ob einfarbig, geblümt oder gestreift, Wegner erfüllt den individuellen Wunsch ihrer Kunden.

Die genähten Masken sollen nicht nur schön aussehen, sondern auch schützen. Dass sie das Coronavirus beim Einatmen gänzlich fernhalten können, ist nicht bewiesen. Einen schützenden Effekt haben sie trotzdem, vor allem für die Mitmenschen, weil beim Ausatmen keine Tröpfchen verteilt werden

Anfragen über Telefon, Mail und auf Instagram

Außerdem verhindern Masken den unbewussten Griff ins Gesicht und damit einen Weg der Ansteckung. „Man setzt ein Signal, dass man sich und andere schützt“, sagt die Siebenundfünfzigjährige. Sie selbst trage immer eine ihrer Atemschutzmasken, wenn sie das Haus verlasse.

Die Idee, außer ihren Kleiderkollektionen auch Masken anzubieten, kam der Designerin aus Sachsenhausen vor etwa zwei Wochen, als bekannt wurde, dass Atemschutzmasken ausverkauft sind. Daraufhin habe sie ihre Sprayermasken unter die Lupe genommen, sagt Wegner. Die benutzt sie, wenn sie auf Textil sprayt. Im Gegensatz zu anderen Masken schließen Sprayermasken auch seitlich am Kopf vollständig, deshalb adaptierte Wegner die Form für ihre „Better than nothing“-Maske. „Die Maske ist gedoppelt aus einem Baumwollstoff, hat eine Wattierung und einen Raum, der die Atmung erleichtert“, erklärt Wegner. Es gebe zwar nur eine Größe, aber die passe Männern, Frauen und Kindern.

Seit vergangenem Freitag verkauft die Designerin die Masken. Einen Onlineshop hat sie nicht, aber Kontaktdaten stehen auf ihrer Website. Anfragen gehen telefonisch, per Mail und auf Instagram ein. „Ich bin froh darüber, dass das Angebot so schnell und gut angenommen wurde“, sagt Wegner. Seit Freitag erhalte sie pro Tag etwa 20 Bestellungen, und sie rechne mit steigenden Verkaufszahlen. Denn das Feedback sei positiv. Einige Kunden seien sogar auf der Straße schon auf die Masken angesprochen worden: „Wo haben Sie denn den Mundschutz her?“, hätten Passanten gefragt. Ein Exemplar kostet 29 Euro.

Viele ihrer Kunden bestellen mehrere Masken, das bietet zum einen Abwechslung, zum anderen müssen die Baumwollmasken nach jedem Tragen gewaschen werden. Das beliebteste Muster seien großen, rote Blüten auf schwarzem Grund, sagt Wegner. Eine bestimmte Zielgruppe gebe es nicht. Sie habe schon Familien beliefert, Geschäftsleute, die nicht von zuhause arbeiten können, und auch Ärztinnen und Arzthelferinnen.

Seit 30 Jahren arbeitet Wegner als Designerin und entwirft maßgeschneiderte Einzelstücke und Damenkollektionen, die in ihrem Atelier oder in den Werkstätten ihrer sechs Mitarbeiterinnen handgefertigt werden. Wie die gesamte Branche, belastet die Coronakrise auch ihr Geschäft. Die Nachfrage nach Kleidung bleibt aus, der Laden zu. „Wenn jemand ein Kleid bestellen möchte, dass kann sie das nach wie vor gerne tun“, sagt Wegner. Normalerweise sei der März der umsatzstärkste Monat, denn die Menschen kaufen Kleidung für den anbrechenden Frühling und Sommer. Aber in diesem März ist alles anders als die Jahre zuvor. „Das Lager ist voll mit Stoffware, und wir werden es definitiv nicht leer bekommen“, sagt Wegner.

Wegner: „Krisen sind auch eine Chance zu wachsen“

Die Nachfrage nach den Masken laufe zwar gut an, aber das könne den sonstigen Umsatzrückgang nicht wettmachen. Trotzdem zeigt sich die Designerin optimistisch: „Krisen sind auch eine Chance, zu wachsen“, so laute ihr Motto. Auch ihre Schneiderinnen seien froh, überhaupt noch arbeiten zu können. Derzeit schneidern ihrer Mitarbeiterinnen in der eigenen Heimwerkstatt, eine kümmert sich mit Wegner um die Masken, und die anderen fertigen die Winterkollektion an. „In anderen Brachen würde man es Homeoffice nennen“, sagt Wegner.

Sie selbst kümmert sich um die Winterkollektion, nimmt die Maskenbestellungen entgegen und schneidet sie zu. Mit den bunten Masken möchte sie etwas Positives in die Welt tragen, sagt Wegner. Der beste Weg sei es, „mit Kreativität durch die Krise zu kommen“.