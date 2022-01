Jan Schneider : Chef der Frankfurter CDU geht vom Platz

Nach knapp fünf Jahren an der Spitze der Frankfurter CDU tritt Parteichef Jan Schneider nicht mehr an. Für seine Nachfolge gibt es mehrere Interessenten und einen Favoriten.

Während im Berliner Konrad-Adenauer-Haus schon länger klar ist, dass künftig Friedrich Merz die Bundes-CDU führen wird, hat Jan Schneider seine hiesigen Parteifreunde bis ins neue Jahr hinein warten lassen. In dieser Woche aber ist die Entscheidung endgültig gefallen: Der Vorsitzende der Frankfurter CDU tritt nach fast fünf Jahren an der Spitze der Partei nicht erneut an. Dem Vernehmen nach hat er diese Entscheidung am Montagabend bereits einigen Vertrauten in der Partei mitgeteilt, am Dienstagabend sollte dann die Bekanntgabe im größeren Kreis bei einer Vorstandssitzung der CDU erfolgen.

Dem Neustart soll damit kein Vorsitzender im Wege stehen, der zwar mit 40 noch jung an Jahren ist, aber als Parteichef die Gesamtverantwortung für die beiden verlorenen Wahlen im vergangenen Jahr zu tragen hat. Im März 2021 hatte die Frankfurter CDU zunächst die Kommunalwahlen gegen die Grünen und damit die Regierungsverantwortung im Magistrat verloren, bei der Bundestagswahl im September fiel die Partei auf einen historischen Tiefstand und verlor zudem die beiden Direktmandate der Mainmetropole im Bundestag an die Grünen sowie die SPD. Als Folge der verpatzten Kommunalwahl war Schneider als Baudezernent abgewählt worden. Dass Schneider nun die Konsequenzen aus den Wahlniederlagen zieht, war allenthalben erwartet worden, galt aber längst nicht als ausgemacht.