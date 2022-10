Letizia und Felipe : Königlicher Besuch zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse

Die Frankfurter Buchmesse ist am Dienstagabend in Gegenwart des spanischen Königspaares eröffnet worden. Zum Auftakt der Bücherschau, auf der sich Spanien als Ehrengast präsentiert, sprachen im Kongresszentrum der Messe Frankfurt König Felipe VI., Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und die Frankfurter Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Die Grünen). Sie vertrat am Tag seines Prozessbeginns Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD). Die Buchmesse zeige sich nach zwei Notversionen während der Corona-Pandemie als das, was sie immer gewesen sei, sagte ihr Direktor Juergen Boos: „der wichtigste Treffpunkt der internationalen Verlagsbranche“.

Veranstaltet wird die Bücherschau vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Seine Vorsteherin Karin Schmidt-Friderichs sprach von einer Messe, die sich „schon fast wieder normal“ anfühle „und unsere Erwartungen in jeder Hinsicht schon jetzt weit übertrifft“. Mehr als 4000 Aussteller zeigen sich in Frankfurt, doppelt so viele wie 2021, von großen amerikanischen Konzernen bis zum Kleinverlag. Dass die Messe Aufmerksamkeit für das Buch erzeugt, ist dringend geboten. Der September 2022 sei für die deutsche Buchbranche der fünfte Monat mit Um­satzrückgang in Folge gewesen, sagte Schmidt-Friderichs. Der Umsatz der Buchhandlungen liege fast neun Prozent unter dem von 2019: „Ich weiß von Buchhandlungen, die nicht wissen, ob sie über den Winter kommen.“

Immerhin stammen die Aussteller, an Zahl noch immer nur etwas mehr als die Hälfte des Bestands von 2019, aus 95 Ländern. Das sind fast schon wieder so viele wie vor der Pandemie. Damals wurden 300.000 Besucher gezählt, ein Rekord. In diesem Jahr erwartet Boos eine deutlich kleinere Zahl. Quer durch alle Kulturbranchen sehe man rund ein Drittel Besucher weniger, das werde auf der Messe kaum anders sein. Er sei trotzdem zu­versichtlich, was ihre Zukunft angehe: „Wir brauchen diesen Ort, an dem fünf Tage die ganze Welt über Bücher spricht.“