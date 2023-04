Am Sonntag wird der Bankier Friedrich von Metzler 80 Jahre alt. Auch wenn er sich etwas zurückgezogen hat, bleibt er in Frankfurt präsent. Wohl dem, der alle Weichen so gut gestellt hat wie er.

Wenn Frankfurt eine Familie ist, dann ist Friedrich von Metzler ihr Oberhaupt. Ehrenbürger der Stadt ist er ohnehin. Denn wenn es um bürgerschaftliches Engagement geht, war und ist er nicht weit, auch wenn er selbst inzwischen weniger präsent ist. Die Dinge werden in seinem Sinne weitergeführt, im Mäzenatentum und in der Bank gleichermaßen.

Das will etwas heißen, denn so leicht ist das nicht: Wenn sich Menschen in größerer Runde trafen oder treffen, die ihren Teil zum Familienvermögen der Stadt beitragen wollten, gehörte Metzler, solange es seine Kondition zuließ, dazu. Wenn es zum Beispiel darum ging, das neue Jüdische Museum noch vor seiner Eröffnung zu besichtigen: Friedrich von Metzler war dabei. Natürlich auch auf Buchmesseempfängen der F.A.Z. in der Villa Bonn – und auf ungezählten weiteren Veranstaltungen, zu denen seine Frau und er selbst eingeladen hatten, sowieso. Seine Villa in Sachsenhausen wurde zum Salon der Stadt.