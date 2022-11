Messer und gefährliche Objekte : Wann kommt die Waffenverbotszone im Frankfurter Bahnhofsviertel?

Eine Woche nach der Messerattacke in einem Imbiss an der Münchener Straße ist noch unklar, wann die von der Polizei geplante Waffenverbotszone im Frankfurter Bahnhofsviertel realisiert werden kann. Die Polizei hält weiterhin an ihren Plänen fest, in den Straßen rund um den Frankfurter Hauptbahnhof ein Gebiet einzurichten, in dem Personen gezielt auf Waffen hin kon­trolliert werden können.

Katharina Iskandar Verantwortliche Redakteurin für das Ressort „Rhein-Main“ der Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Polizeipräsident Stefan Müller hatte das Vorhaben damit begründet, dass die Erfahrungen zeigten, „dass Waffen beziehungsweise gefährliche Gegenstände, die mitgeführt werden, im Konfliktfall auch zum Einsatz kommen“. Jeder frühzeitig sichergestellte gefährliche Gegenstand bedeute „unmittelbaren Opferschutz“. Insbesondere bei Angriffen mit Messern „entscheiden oft nur Zentimeter und damit der Zufall über Leben und Tod“.

Verstöße sollen mit Geldstrafen geahndet werden

Müller hofft zudem auf eine abschreckende Wirkung, wenn Verstöße gegen das Verbot künftig mit Geldstrafen geahndet werden. Allerdings ist noch ungewiss, inwiefern die Koalition die Forderungen der Polizei mittragen wird. Wie Sicherheitsdezernentin Annette Rinn (FDP) auf Anfrage sagte, werden die Pläne des Polizeipräsidiums derzeit eingehend geprüft.

Sie befinde sich noch in Gesprächen mit den Fraktionen und der Polizei. Sie selbst stehe einer Waffenverbotszone grundsätzlich nicht abgeneigt gegenüber. Dem Vernehmen nach geht es unter anderem um die Frage, wie etwa mit Pfefferspray verfahren wird, dass Frauen zu ihrem Schutz in der Handtasche mit sich führen.

Bisher ist die Frage unbeantwortet, ob auch ein solches „Tierabwehrspray“ unter das Verbot fällt. Aller Voraussicht nach wird es – sollte die Waffenverbotszone kommen – zunächst ein Pilotprojekt geben, in dem evaluiert werden soll, welche Waffen und wie viele bei Kontrollen sichergestellt werden. Wie die Polizei vor einigen Wochen schon bekannt gegeben hat, hat das Präsidium bereits Zahlen und Daten für das Bahnhofsgebiet erhoben.

Laut Polizei liegen die Voraussetzungen für ein solches Projekt nach Paragraph 42 des Waffengesetzes vor. Die Waffenverbotszone würde über eine Rechts- und Gefahrenabwehrverordnung der Stadt geschaffen, heißt es im Polizeipräsidium – sofern Magistrat und Stadtverordnetenversammlung zustimmen.