Mehrere Festnahmen : Großeinsatz im Frankfurter Bahnhofsviertel

Aktualisiert am

Im Verlauf einer größeren Auseinandersetzung im Bahnhofsviertel hat die Polizei am Donnerstagabend mehrere Personen festgenommen. Gegen 22.20 Uhr hatten Zeugen den Notruf gewählt, nachdem an der Taunusstraße zwei Gruppen in Streit geraten waren. Sie schlug mit Fäusten aufeinander ein.

Katharina Iskandar Verantwortliche Redakteurin für das Ressort „Rhein-Main“ der Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Nach Angaben der Polizei wurden auch Messer und Pfefferspray eingesetzt sowie ein Mülleimer und „andere Gegenstände, die dort herumlagen“. Zudem berichteten Zeugen von Knallgeräuschen. Dass auch eine Schusswaffe eingesetzt wurde, konnte die Polizei jedoch bisher nicht bestätigen.

Ermittlungen im Bahnhofsviertel dauern an

Zahlreiche Streifenwagen sicherten das Bahnhofsviertel ab und sperrten den Bereich rund um die Taunus- und Moselstraße. In der Nacht wurde die Sperrung schließlich aufgehoben. Die Rede war von zwei Leichtverletzten. Das konnte die Polizei am Freitagmorgen jedoch nicht bestätigen. Ein Sprecher sagte, die Ermittlungen dauerten noch an.

Mehr zum Thema 1/

Auch sei unklar, wie groß die Gruppen gewesen seien, die in Streit geraten sind. Insgesamt habe es sich vermutlich um etwa 20 Personen gehandelt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind unklar.