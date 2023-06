Die Frankfurter Ausländerbehörde sucht ihr Heil in einem neuen digitalen Antragssystem, das in Deutschland wegweisend sein soll. Jetzt herrscht erst einmal Mail-Stau.

Bevor es hoffentlich besser wird, ist es erst mal noch viel schlimmer geworden: Aktuell liegen 20.000 unbeantwortete E-Mails in den Postfächern der überlasteten Ausländerbehörde in Frankfurt. Vor einem halben Jahr waren es 15.000 gewesen. Die enorme Zahl, von der zuständigen Ordnungsdezernentin Annette Rinn (FDP) am Dienstag auf einer Pressekonferenz mit einem gewissen Fatalismus vorgetragen, sei Entwicklungen geschuldet, auf die die Stadt keinen Einfluss habe: „Die Lage ist in vielen Ausländerbehörden in Deutschland die gleiche.“

Der Leiter der Ausländerbehörde, Norbert Euler, nannte als Beispiele das neue Chancenaufenthaltsrecht für langjährig geduldete Flüchtlinge, die Aufnahme von Türken, die vom Erdbeben in ihrer Heimat betroffen waren, und erleichterte Bedingungen zur Erlangung eines Reiseausweises für Ausländer für afghanische und eritreische Staatsangehörige – von denen allein in Frankfurt mehr als zehntausend leben. Dazu kämen saisonal bedingt zahlreiche Studienanfänger aus dem Ausland hinzu. Sie alle hätten Anträge oder Nachfragen zu den jeweiligen Verfahren: „Der Informationsbedarf ist hoch.“

Verstärkung für die Behörde

Euler hob mehrfach hervor, dass es sich nicht um 20.000 Personen handele, die sich um ihren Aufenthaltstitel in Deutschland sorgten, sondern dass darunter auch viele Wiederholungsfragen aufgrund der langen Wartezeiten steckten. Etwa ein Viertel der Anfragen beträfen den Aufenthalt aus humanitären Gründen, je ein weiteres Viertel Arbeitnehmer und Akademiker.

Elf neue Mitarbeiter sollen noch in diesem Jahr das Team der Behörde verstärken, kündigte Karin Müller, die Leiterin des Ordnungsamts, an, der die Ausländerbehörde unterstellt ist. Das sei eine dringend benötigte Aufstockung der bisher 159 Stellen. In den vergangenen Monaten hatten vor allem Nachwuchskräfte und Auszubildende die Reihen, so gut es ging, geschlossen.

Startseite nur auf Deutsch abrufbar

In der vielfach kritisierten Ausländerbehörde gibt man sich optimistisch, dass sich von nun an die Lage bessert: mit mehr Personal und vor allem mit einer neuen Software, die Maßstäbe setzen soll. Projektleiterin Bouchra Vonhausen hält sie gar deutschlandweit für wegweisend, um die Anforderungen einer Großstadtbehörde zu erfüllen. Etwas Vergleichbares gebe es noch nicht. Rinn ergänzte auf Nachfrage: „Wir würden das Programm auch weiterverkaufen.“ Es wurde nach Vorgaben der Fachleute vom Dienstleister Paperless im Auftrag der Stadt Frankfurt erstellt.

Das Online-Antragsverfahren ist auf insgesamt 110 verschiedene Aufenthaltszwecke vorbereitet, nach denen Neuankömmlinge aus anderen Ländern fragen. Sie werden durch ein mehrstufiges Menü geleitet, das ihnen je nach Verfahren eine Liste von Dokumenten nennt, die der Antragsteller bereithalten muss. Davon genügt dann auch ein Scan mit dem Handy. Nur wenn alle benötigten Unterlagen und Informationen bereitliegen, kann ein Antrag an die Behörde gestellt werden. Unvollständig soll nichts mehr entgegengenommen werden. So soll ein E-Mail-Pingpong vermieden werden. Jene Drittstaatsangehörigen, die in Deutschland vieles ohne Visum beantragen können, werden darüber hinaus direkt zur Online-Terminvergabe weitergeleitet. Dieses Angebot soll bis Jahresende auch für Studenten zur Verfügung stehen.

Das eigentliche Antragsformular kann man sich nun in zehn Sprachen übersetzen lassen. Allerdings ist ausgerechnet die Startseite der Ausländerbehörde nur in Deutsch abrufbar. Da es sich dabei um eine Unterseite der Stadtverwaltungsseite frankfurt.de handele, müssten darüber andere entscheiden, sagte Annette Rinn. Sie habe Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) angeschrieben und um rasche Hilfe gebeten.

Schulungen in den Communitys

Jenen Antragstellern, die zum Teil seit Monaten auf eine Antwort aus der Rebstöcker Straße warten, empfiehlt Euler ebenfalls, das neue Verfahren zu nutzen, um schneller ans Ziel zu kommen. Der Abbau des aufgestauten E-Mail-Bergs werde sich voraussichtlich noch Monate hinziehen.

Am Mittwoch soll das neue Anmeldeverfahren freigeschaltet werden, das dann auch vom Handy aus genutzt werden kann. Fragen dazu können an die Hotline der Behörde gerichtet werden, und in naher Zukunft soll es im Amt für Multikulturelle Angelegenheiten auch eine persönliche Anlaufstelle für Ratsuchende geben. Dazu sei sie mit Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Die Grünen) im Gespräch, sagte Rinn. Außerdem sollen Multiplikatoren in den verschiedenen ausländischen Communitys geschult werden, um ebenfalls helfen zu können, auch die Kommunale Ausländervertretung habe ihre Unterstützung angeboten.