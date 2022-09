Bauamtsleiterin Sigrid Eichler : „Wir haben einen großen Stau bei Sanierungen“

Aktualisiert am

Baumeisterin: Sigrid Eichler leitet in Frankfurt das Amt für Bau und Immobilien. Sie legt Wert darauf, dass öffentliche Gebäude hohe Qualitätsstandards erfüllen. Bild: Lucas Bäuml

Beim Thema Bauen blickt die 62 Jahre alte Sigrid Eichler auf eine langjährige Erfahrung zu­rück. Sie studierte Architektur an der TU Darmstadt, arbeitete als wissenschaftliche Mitarbeiterin so­wie als freie Architektin. 1998 kam sie zum Frankfurter Hochbauamt, das 2017 im Amt für Bau und Immobilien aufging. Dort leitete sie zunächst den für Neubauten und Sanierungen zuständigen Fachbereich Projektmanagement. Nach dem Ausscheiden des Amtsleiters Michael Simon führte sie die Behörde kommissarisch. Seit Juli steht sie offiziell an der Spitze.

Frau Eichler, Sie sind vor Kurzem umgezogen. Die Fachbereiche des vor fünf Jahren gegründeten Amts für Bauen und Immobilien, ABI genannt, sind jetzt in einem Gebäude gemeinsam untergebracht. Wie hat sich das Amt entwickelt?

Ich glaube, es war der richtige Weg, diese Verwaltungsreform auf den Weg zu bringen. Aber sie ist noch nicht abgeschlossen. Bis alle Fachbereiche zusammengewachsen sind, dauert es, aber es ist leichter, seit wir einen gemeinsamen Standort haben.

Welche Herausforderungen sehen Sie?

Eine Herausforderung ist sicherlich die Größe des Amtes, es ist eines der größten der Stadtverwaltung. Ich strebe deshalb an, es mit einer Doppelspitze zu besetzen. Damit kann die Vielzahl der Themen besser abgedeckt werden. Trotz der Größe des Amtes haben wir immer noch zu wenig Personal. Wir haben es mal ausgerechnet: Wir haben die Betreiberverantwortung für 176 Schulen und 86 Kindertagesstätten, haben aber nur halb so viel Personal, wie rechnerisch dafür er­forderlich wäre. Ein Objektverantwort­licher ist bei uns für zwölf Gebäude zu­ständig, in anderen Städten sind es nur sechs bis acht. Eine weitere Herausforderung ist die Digitalisierung. Wir brauchen ein einheitliches System für das Projekt- und Immobilienmanagement.

Liegt der Personalmangel an fehlenden Stellen, oder haben Sie auch Probleme, diese Stellen zu besetzen?

Wir haben auch Probleme, die Stellen zu besetzen. Das ist aber nicht nur ein Pro­blem des ABI. Es gibt insgesamt auf dem Markt wenig Architekten, Ingenieure oder Juristen. Aber es ist auch eine Frage der Vergütung. Wir haben junge, gut ausgebildete Kollegen, die in die freie Wirtschaft gehen. Da müssen wir als Stadt insgesamt noch mehr Anreize schaffen.

Wie könnten solche Anreize aussehen?

Die Stadt bewegt sich da schon. Es sind zum Beispiel andere Einstufungen möglich. Wir diskutieren auch, im Bereich der Haustechnik für Mitarbeiter mit Meister oder Technikerabschluss die Aufstiegsmöglichkeiten zu verbessern.

Wie viele Stellen sind derzeit offen?

Von den rund 730 Stellen sind 65 vakant; allerdings befinden sich 51 Stellen in ei­nem Besetzungsverfahren. Wenn wir diese Stellen mithinzurechnen, wäre der Be­setzungsgrad bei 90 Prozent.

Der Besetzungsgrad ist das eine, aber Sie sagten ja auch, Sie hätten zu wenig Stellen.

Das ist richtig. Wenn wir zum Beispiel eine neue Schule bauen, muss die Stelle der Schulhausverwaltung separat beantragt und genehmigt werden.

War es sinnvoll, alle Bau- und Immobilienthemen zusammenzufassen, oder ist das Amt dadurch nicht zu groß?

Ja, es ist groß. Aber es ist nicht zu groß. Es ist sinnvoll, die baulichen Themen in­nerhalb der Stadtverwaltung zu bündeln. Wir haben zum Beispiel im Immobilienmanagement große Kompetenz bei den Themen Vermietung und Verpachtung. Es wurden aber nicht alle Themen beim ABI gebündelt. So ist zum Beispiel die Betreiberverantwortung nur für die Liegenschaften des Stadtschulamtes auf das ABI überführt worden.

Ein großes Thema ist der Energieverbrauch von Gebäuden. Gibt es noch Spielraum, den Verbrauch weiter zu senken?