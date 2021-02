Frankfurt : Zwei Tote bei mutmaßlichem Raser-Unfall

Aktualisiert am

Zwei Fußgänger sind in der Nähe des Frankfurter Südbahnhofs von einem Auto erfasst und getötet worden. Nun wird geklärt, ob es sich um einen Raser-Unfall gehandelt hat. Es wäre der zweite Fall dieser Art innerhalb weniger Wochen.

In Frankfurt ist am Nachmittag ein 38 Jahre alter Autofahrer in eine Gruppe von Passanten gefahren. Zwei Männer wurden getötet. Die Polizei geht nach derzeitigen Erkenntnissen von einem Unfall aus, wie ein Sprecher sagte. Hinweise auf einen Anschlag gebe es nicht. Jedoch werde geprüft, ob der Fahrer zu schnell unterwegs gewesen sei und ob der Fahrer möglicherweise unter Drogen gestanden habe.

Zu dem Unfallhergang gibt es bisher unterschiedliche Aussagen. Unklar ist deshalb, wo genau der Fahrer die Fußgänger erfasst hat. Fest steht, dass er von der Oppenheimer Landstraße in Richtung Mörfelder Landstraße unterwegs war. Zunächst war davon die Rede, dass er von der Fahrbahn abgekommen sei. Später korrigierte die Polizei diese Angaben und hielt es auch für möglich, dass die Männer die Straße an der Kreuzung überqueren wollten und dabei erfasst wurden. Ein Sprecher sagte, es müssten nun die Zeugenaussagen sowie auch das Ergebnis des Gutachters abgewartet werden. Der Sachverständige untersuchte die mutmaßliche Unfallstelle bis zum Abend. Dass der Fahrer mutmaßlich mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war, hält die Polizei derzeit für wahrscheinlich. Das Auto des Fahrers hatte sich, nachdem es die beiden Männer erfasst hatte, überschlagen und war auf der Fahrbahn liegen geblieben.

Die Polizei sperrt die Kreuzung von Mörfelder Landstraße und Oppenheimer Straße nach dem mutmaßlichen Unfall weiträumig ab. Ein größeres Aufgebot an Kräften sicherte den Ort. Diese wurden aus der Innenstadt abberufen, dort fanden zu dieser Zeit mehrere Demonstrationen statt. Über die beiden Opfer im Alter von 31 und 40 Jahren wurde zunächst nichts bekannt. Es blieb unklar, ob sie sich kannten und gemeinsam unterwegs waren. Der 38 Jahre alte Fahrer des Fahrzeugs ist dem Vernehmen nach bisher nicht polizeilich in Erscheinung getreten.

Erst im November war es zu einem tödlichen Unfall im Ostend gekommen, als ein Mann mit einem SUV von der Fahrbahn abgekommen war. In diesem Fall ging die Polizei aufgrund der Umstände und zahlreicher Zeugenaussagen schnell davon aus, dass der Fahrer zu schnell gefahren sein müsse. Damals wurden mehrere Menschen verletzt, zwei von ihnen starben.