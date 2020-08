Belästigungsfälle in Frankfurt : Wohnungsdurchsuchung bei mutmaßlichem Sexualstraftäter

Besuch: Die Polizei hat am Mittwochmorgen in Frankfurt die Wohnung eines mutmaßlichen Sexualstraftäters durchsucht Bild: dpa

Die Polizei hat am Mittwochmorgen in Frankfurt die Wohnung eines 35 Jahre alten Mannes durchsucht, der rund 50 Frauen sexuell belästigt, genötigt und ihnen über einen längeren Zeitraum nachgestellt haben soll. Nach Informationen der F.A.Z. suchten Beamte nach konkretem Beweismaterial, das Aussagen mehrerer Zeugen ergänzen soll. Dabei stellten sich unter anderem auch das Mobiltelefon des Beschuldigten sicher.

Angefangen hatten die Fälle bereits vor mehreren Jahren. Der erste dokumentierte Fall, der der F.A.Z. vorliegt, datiert aus dem Jahr 2014. Der Beschuldigte ist offenbar immer nach derselben Masche vorgegangen. So hat er junge Frauen angesprochen, meistens aus dem studentischen Umfeld, und angegeben, er sei neu in der Stadt und suche eine bestimmte Straße. Dann fragte er nach dem Weg. Wenn die Frauen hilfsbereit im Handy nachschauen wollten, verwickelte er sie in ein Gespräch und nahm ihnen unter dem Vorwand, er müsse selbst auf das Display schauen, weil er sonst nichts erkennen könne, das Telefon ab. Manchmal heimlich, manchmal offensichtlich, rief er sich dann mit dem Smartphone seines Opfers selbst an, um sich deren Telefonnummer zu erschleichen.

In den sozialen Netzen vor Mann gewarnt

Dann begann er, die Opfer zu tyrannisieren. Er lud sie, oft noch an Ort und Stelle auf einen Kaffee ein, oder schrieb ihnen im Nachhinein Unmengen von Nachrichten. Die meisten Opfer blockten die Telefonnummer sofort, woraufhin er in Einzelfällen auch eines Handy mit einer unbekannten Nummer nutzte. Mehrere Frauen berichteten, sie wurden sogar mehrfach von dem Mann im öffentlichen Raum bedrängt. Wenn sie nicht auf seine Forderungen eingingen, sich mit ihm zu treffen, was die wenigsten taten, wurde er aggressiv, und bedrohte und beleidigte er sie. In mehreren Fällen wurde er gegen den Willen der Frauen auch körperlich zudringlich und nötigte sie sexuell.

In den sozialen Netzen wurde schon seit langem vor dem Mann gewarnt. Allerdings haben sich anfangs nur zwei Frauen unabhängig voneinander bei der Polizei gemeldet – vor allem aus Unsicherheit, ob das Verhalten des Mannes überhaupt eine Straftat darstellt oder „bloße“ Aufdringlichkeit ist.

Ins Rollen gekommen war das Verfahren nun schließlich durch eine 22 Jahre alte Psychologiestudentin, die von dem Mann erst im Frühjahr und Sommer dieses Jahres zwei Mal in Offenbach und Frankfurt belästigt wurde. Auch sie wandte sich an die Polizei - jedoch zunächst ohne Erfolg. Dann veröffentlichte sie ihren Fall bei Instagram. Während der nächsten Tage bekam sie Dutzende Nachrichten weiterer Opfer. Ihr Aufruf wurde vielfach geteilt. Die Studentin fing an, Kontakt zu den anderen Frauen aufzunehmen und die Fälle systematisch zu sammeln und zu erfassen.

Dann wandte sie sich abermals an die Polizei mit dem Hinweis, dass ihr inzwischen Fälle von mehr als 40 weiteren Opfern bekannt seien. Alle Frauen hätten bestätigt, dass es sich um denselben Mann handele. Es gebe auch Fotos von ihm. Die Polizei leitete daraufhin ein Großverfahren ein und wertete alle Fälle aus. Da es sich bei einigen der festgestellten Straftaten, wie etwa Beleidigung, um ein Antragsdelikt handelt, ist die Frist, die Taten anzuzeigen, in vielen Fällen schon verstrichen. Dennoch blieben weitere Straftatbestände wie Bedrohung und Nötigung, heißt es in der Behörde. Der Fall habe inzwischen „eine hohe Priorität“.