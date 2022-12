Bevölkerungsstatistik : Frankfurt wird seinem Ruf als Single-Stadt gerecht

In mehr als der Hälfte der Frankfurter Haushalte wohnt nur eine Person: die Jüngeren eher in der Innenstadt, die Älteren eher am Stadtrand.

Der Ein-Personen-Haushalt ist in Frankfurt nicht die Ausnahme, sondern der häufigste Fall. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, lebte im Juni dieses Jahres in 221 000 der 415 000 Haushalte lediglich ein Mensch. Das waren 53 Prozent der Haushalte und 29 Prozent der Bevölkerung. Die Zahl der Zwei-Personen-Haushalte ist mit 102 000 nicht einmal halb so hoch, die der Haushalte mit drei Personen mit 44 000 noch einmal erheblich niedriger. In 49 000 Haushalten wohnen vier oder mehr Menschen.

Der Anteil der Ein-Personen-Haushalte hat sich nach Angaben des Amtes, das den Namen „Bürgeramt, Statistik und Wahlen“ trägt, in den vergangenen Jahren nicht wesentlich geändert. Dabei ist die Gruppe derjenigen, die alleine leben, durchaus heterogen. 32 Prozent waren zum Stichtag 30. Juni bis zu 34 Jahre alt, 45 Prozent zwischen 34 und 64 Jahre, schließlich 24 Prozent älter als 64 Jahre. Gliedert man die Alleinlebenden nach Geschlecht, ergab sich ungefähr ein Gleichstand: 50,3 Prozent waren männlich, 49,7 Prozent weiblich. Allerdings fand sich unter den jüngeren Alleinlebenden ein größerer Anteil Männer, bei den Älteren ein größerer Frauenanteil – eine Folge der Tatsache, dass Frauen im Schnitt älter werden.

Wo aber finden sich die Ein-Personen-Haushalte? Die Stadtverwaltung hat auch dies näher aufgeschlüsselt. Die größte Dichte findet sich im Bahnhofsviertel, die geringste am Stadtrand, wo der niedrigste Wert in Kalbach / Riedberg festzustellen ist. Dabei nimmt im Schnitt das Alter der Alleinlebenden mit der Entfernung vom Stadtzentrum zu.

Eine Analyse zu der Frage, woher die hohe Zahl an Ein-Personen-Haushalten resultiert, liefert die Stadtverwaltung nicht. In dem statistischen Bericht wird aber darauf hingewiesen, dass die steigende Lebenserwartung, gepaart mit einer Zunahme an gesunden Lebensjahren, dazu führt, dass ältere Menschen länger als früher selbständig wohnen könnten. Umgekehrt führt die niedrige Geburtenziffer dazu, dass die Zahl der Haushalte mit vielen Personen seit Jahren niedrig ist, wie es in der Veröffentlichung der Stadt weiter heißt.