Frankfurt will Parken für SUVs nicht einschränken

Autoarme Innenstädte : Frankfurt will Parken für SUVs nicht einschränken

Schwere Autos dürfen auch weiterhin in Frankfurt parken – ein Vorschlag des Ortsbeirats lehnt die Stadt ab, allein aus rechtlichen Gründen. Bild: Ben Kilb

Die Stadt Frankfurt hat keine Pläne, das Bewohnerparken für Autos mit mehr als 2,8 Tonnen Gewicht einzuschränken. „Wir haben dafür überhaupt keine rechtliche Grundlage“, sagte ein Sprecher des Mobilitätsdezernats am Dienstag. Selbst wenn die Stadt für Fahrzeuge mit mehr als 2,8 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht keine Bewohnerparkausweise mehr ausstellen wollen würde, könnte sie das nicht.

Kim Maurus Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

Wie berichtet hatte der für den Frankfurter Stadtteil Nordend zuständige und grün-geführte Ortsbeirat 3 dem Magistrat empfohlen, Haltern solcher Autos keine Bewohnerausweise mehr auszustellen. Als Vorbild wurde in dem Vorschlag die Stadt Offenbach erwähnt, die keine Ausweise für Fahrzeuge über 2,8 Tonnen ausstelle, wenn in den Bewohnerparkzonen mehrheitlich auf dem Gehweg geparkt werde.

Korrekt ist das allerdings nicht: Dort erhalten die Halter je nach Fahrzeugtyp einen Hinweis auf die allgemein geltende Straßenverkehrsordnung, die das Parken auf Gehwegen nur für Wagen unter 2,8 Tonnen erlaubt. Grund ist die Sorge, dass Gehwege unter dem Gewicht einsinken und Leitungen beschädigt werden könnten.

Ausweise gestaffelt nach Gewicht?

In einer Stellungnahme verweist die Stadt darauf, dass Parkausweise in Frankfurt ohne Prüfung des zulässigen Gesamtgewichtes eines Wagens ausgehändigt würden, da es in allen Bewohnerparkzonen auch Plätze auf der Straße gebe. Derzeit prüfe der Magistrat, ob es technisch möglich sei, Halter schwerer Autos automatisiert mit der Aushändigung ihres Ausweises auf das Gehwegparkverbot hinzuweisen.

Außerdem gebe es rechtliche und technische Prüfungen, ob sich die Gebühren für Bewohnerparkausweise je nach Fahrzeug staffeln ließen, etwa nach Länge, Breite, Gewicht oder CO 2 -Ausstoß. Konkrete Pläne stünden aber noch aus.

In anderen Städten gibt es solche Regeln schon. In Tübingen etwa orientieren sich die Kosten für die Parkausweise am Gewicht des Fahrzeugs. Seit vergangenem Jahr müssen Besitzer von Autos mit mehr als 1,8 Tonnen Leergewicht oder von Elektroautos mit mehr als 2 Tonnen Leergewicht 180 Euro im Jahr zahlen. Ausweise für leichtere Wagen kosten nur 120 Euro.