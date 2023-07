Aktualisiert am

In Konkurrenz zu Riad : Frankfurt will „World Design Capital“ werden

Es soll ein Impuls für Fragen der Zukunft sein: Frankfurt und die Region Rhein-Main stehen im Finale um den Titel „World Design Capital“. Den will man sich 21 Millionen Euro kosten lassen. Der verbliebene Konkurrent ist die saudische Hauptstadt Riad.

Frankfurt und die Region Rhein-Main wollen „World Design Capital“ 2026 werden. Im Finale um den Titel, den die World Design Organization mit Sitz im kanadischen Montreal seit 2008 alle zwei Jahre an eine andere Stadt verleiht, steht die Bewerbung seit einer Entscheidung der Jury am 20. Juni nur noch im Wettbewerb mit der Hauptstadt Saudi-Arabiens, Riad.

Frankfurt hat sich mit dem Slogan „Design for Democracy. Atmospheres for a better life“ beworben. Damit sollen für „gu­te Probleme“ wie Klimawandel, Bauen, Kultur und Mobilität, „gute gestalterische Lösungen“ gefunden werden, hieß es bei der Vorstellung des Projekts. Der Titel „World Design Capital“ versteht Gestaltung im Dienst einer besseren Zukunft. Frankfurt will sich angesichts globaler und regionaler Herausforderungen auf Demokratie und Partizipation konzentrieren, die im weitesten Sinne gestaltet werden sollen. Falls man den Zuschlag erhält, sollen bis Abschluss des Vorhabens 2027 insgesamt etwa 21 Millionen Euro fließen.

Der Kulturfonds Frankfurt Rhein-Main hat die Bewerbung mit mehr als einer Million Euro unterstützt. Sollte Frankfurt Rhein-Main ausgewählt werden, will das Land Hessen sieben Millionen Euro beisteuern, sechs Millionen Euro sollen von der Stadt Frankfurt kommen. Diese hat je ein Drittel aus der Tourismusabgabe vorgesehen, weitere zwei Millionen sollen aus dem Wirtschafts- und dem Kulturetat kom­men. Zwei Millionen Euro sind soeben aus Restmitteln aus dem Haushalt für das Projekt vorgesehen worden. Den Rest des Budgets sollen die Kommunen und Kreise der Region beitragen.

Beschleuniger für die Gestaltung der Demokratie

Einig sind sich die Geschäftsführerin des Kulturfonds, Karin Wolff, die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) und der Direktor des Frankfurter Museums Angewandte Kunst, Matthias Wagner K, dass das Geld gut angelegt ist. Das Interesse sei sehr groß, beteuerte Wolff bei der Vorstellung der Bewerbung im Museum Angewandte Kunst.

Seit 2021 steht Wagner K als Geschäftsführer einer Projektgesellschaft vor, die mit zahlreichen Aktionen die Bewerbung vorantreibt. Beteiligt sind außer Frankfurt die Kreise und Kommunen des Kulturfonds. Mainz ist Teil des Vorhabens, das die Bedeutung von Design in der Region bei Gutenbergs Buchdruck beginnen lässt und vor allem auch auf die Paulskirche und auf Frankfurt als Wiege der Demokratie verweist. Auch Aschaffenburg sei interessiert, so Wolff. Eine große Rolle spielten in der Bewerbung auch die Hochschulen der Region.

Für die 700 Seiten starke Bewerbung wurden größere und kleinere Projekte eingereicht – von der Neuinterpretation der traditionellen „Wasserhäuschen“ als „Designkiosk“ über den Darmstädter Waldkunstpfad bis hin zu zehn „Highlights“. Unter diesen Großprojekten sind geplante Vorhaben wie der Neubau der Hochschule für Gestaltung Offenbach, der Kulturcampus Frankfurt und der Bau der Städtischen Bühnen Frankfurt. Sie sollen auch als Prozesse der Demokratie verstanden werden, deren Konzept und Nutzung gestaltet werden sollen. Es gebe Hoffnung, dass der Titel als Beschleuniger wirke, so Wagner K. Es gehe vor allem um den demokratischen öffentlichen Raum, und wer ihn wie nutzen könne, so Hartwig. Sie sprach von ei­nem „neuen Bewusstsein“ in der Region.

Sieger wird im Oktober bekannt gegeben

Wie genau diese Vorhaben als gestalterische Demokratieprojekte verwirklicht werden sollen, blieb bei der Präsentation offen – erst im Oktober wird der Sieger bekannt gegeben. Eine Begehung durch Vertreter der Design-Organisation wurde als erfolgreich bewertet. Der Chef der Hessischen Staatskanzlei, Axel Wintermeyer (CDU), sagte, „Die Gespräche, die wir führen, gerade nachdem klar wurde, dass wir auf der Shortlist stehen, lassen vermuten, dass die Chancen für uns recht gut stehen.“ Wintermeyer ist als Vorsitzender des Strategieforums Frankfurt Rhein-Main ebenfalls an dem Projekt beteiligt.

Veronika Fabricius, wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Römer, sagte, die Bewerbung passe sehr gut in die Metropolregion, wirtschaftlich werde der Titel Dynamik in die Kreativhochburg bringen. Kritik hatte die Fraktion der Linken im Römer geäußert: Die Prioritäten seien falsch gesetzt, die Gesamtkosten „überdimensioniert“ und die Finanzierung unklar, so der Fraktionsvorsitzende Michael Müller.