Neulich am Holbeinsteg. Ein Mann klettert über das Geländer, sein Begleiter feuert ihn lautstark an. Die Sonne brennt, Mittagszeit, T-Shirt und Schuhe hat er ausgezogen. Beide Männer, etwa Mitte dreißig, gepflegt, sind bester Stimmung. Sie sind angetrunken. „Spring doch“, sagt der, der Shirt und Schuhe hält.

Marie Lisa Kehler Stellvertretende Ressortleiterin des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.



Suizidale Absichten, das wird beim Betrachten der Szene schnell klar, können hier ausgeschlossen werden. „Besser nicht“, sagt eine Passantin. Es entspinnt sich ein Dialog, in dem beide Seiten zunehmend unsicher werden. Sowohl die Passantin, die begonnen hat, die Gefahren, die nach ei­nem Sprung in den Main warten, aufzuzählen – als auch der plötzlich gar nicht mehr so tollkühne Springer, der trotzdem tapfer jedes Argument mit einem Gegenargument zu entkräften versucht. Strömung? Ach, die sei schon nicht so stark.