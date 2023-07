Manuela Remke traut ihren Augen kaum. An diesem Morgen schneiden zwei Handwerker auf dem Schulhof der Engelbert-Humperdinck-Schule im Frankfurter Westend tatsächlich durch­löcherte Rechtecke aus dem kaputten roten Tartanbelag, um den Boden an diesen Stellen zu ersetzen. „Wir können gar nicht fassen, dass etwas passiert“, sagt sie. Remke ist froh, dass endlich jemand auf ihre Bitten reagiert hat. Froh, dass jemand eingesehen hat, dass die löchrige Fläche für Kinder gefährlich ist. Und die Schulleiterin merkt selbst, wie viel diese Reaktion verrät. „Dass wir hier einen Freudentanz aufführen, weil die Tartanfläche ausgebessert wird im Zeitrahmen . . .“, sagt sie und unterbricht sich selbst. „Das hat bei uns Zustände erreicht, die sind völlig absurd.“

Kim Maurus Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

Remke und mehrere Eltern aus der Initiative „Gesundes und sicheres Schulgebäude“ wollen an diesem Tag kurz vor den Sommerferien zeigen, wie lange die Mängel an der Grundschule ignoriert wurden. Seit 2014 ist Remke hier Schulleiterin. Schon damals war der Tartanbelag kaputt. Und auch die Dächer des Schulhauses und der Turnhalle waren schon undicht – wie Remke von einem früheren Schulhausverwalter weiß, wohl schon seit den Neunzigerjahren. Bei Regen müssen die Lehrer in manchen Räumen den Boden vor Stundenbeginn wischen und Eimer aufstellen. In den Gängen, in einigen Klassenräumen im oberen Stock, überall hinterlässt das Wasser Flecken an den Decken, an manchen Stellen bröselt der Putz ab, viele Wände habe Risse.