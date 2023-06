Aktualisiert am

Moschee-Neubau in Frankfurt : Was über das Zentrum der Muslimbrüder bekannt ist

In Frankfurt sammelt eine muslimische Gemeinde Spenden für einen großen Neubau. Hinter dem Projekt soll die radikale Muslimbruderschaft stecken.

Im Dezember 2021 taucht der Aufruf zum ersten Mal auf der Facebook-Seite des Islamischen Zen­trums Frankfurt (IZF) auf: „Liebe Geschwister, es ist so weit! Euer Zentrum kann sich erweitern und das nebenstehende Grundstück mit dem Wohnhaus kaufen. Dafür sind wir auf Eure finanzielle Hilfe angewiesen.“ Seitdem hat die stille Gemeinde an der Eichenstraße im Stadtteil Griesheim offenbar Geld gesammelt, weiter ist aber noch nichts geschehen. Auch was dort genau geplant ist, blieb im Ungefähren.

Ein Bericht der „Welt am Sonntag“ spricht nun allerdings von einem „gewaltigen Islamisten-Komplex“, der dort gebaut werden soll. Als Beleg dafür wird die Visualisierung eines futuristisch anmutenden Neubaus gezeigt, den das Islamische Zentrum zunächst auf seiner Facebook-Seite präsentiert haben soll. Mittlerweile ist er dort aber nicht mehr zu finden. Die Journalisten hatten außerdem entdeckt, dass das Islamische Zen­trum in seinem Namen Spenden einwirbt, der Käufer des Nachbar­grundstücks der Eichenstraße 41 jedoch die Deutsche Muslimische Gemeinschaft (DMG) sein soll – eine vom Verfassungsschutz beobachtete Organisation.